3Dプリンターが人気、想像力を形に―中国

ここ数年、プリンターの精度が向上し、操作のハードルが低くなり、材料のコストも持続的に低下するのに伴い、中国製3Dプリンターが家庭向け消費市場へと急速に浸透し、3Dプリンティングブームが起こった。

3Dプリンティングは目新しい技術ではなく、1980年代からあり、当初は工業分野で応用されていた。

深セン拓竹科技（バンブーラボ）は2022年に製品第1号となる高速スマート3Dプリンター「X1シリーズ」を発売した。多くの重要な性能面でブレークスルーを達成し、多色印刷や高性能エンジニアリングプラスチックへの対応といった産業用プリンター技術をコンシューマー向け製品でも実現できるようにし、3Dプリンティングの一般層への普及を後押しした。

SNSを見ると、多くのネットユーザーが3Dプリンティングを通じて想像力あふれる自由なクリエイティビティーを現実のものにしている。その中には、目新しいデザインの玩具もあれば、便利で実用的な暮らしのツールもある。

中国国家統計局によると、26年1月から4月にかけて、中国の3Dプリンター生産台数は前年同期比で50．9％増加し、伸び率は他の主要工業製品を大幅に引き離した。

輸出を見ると、25年に中国の3Dプリンター輸出台数は前年比33．2％増の503万台に上り、輸出総額は同39．1％増の113億5400万元に達し、初めて100億元（約2400億円）の大台を突破した。今年第1四半期（1-3月）の輸出台数は同119％増加し、デジタルカメラと並んで海外市場で広く人気を集めるイノベーション型機器になった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）