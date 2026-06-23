「体重管理も良い感じ！」今井翼、最新ジムショット公開「体型維持してますね」「継続するって本当に凄い」
タレントの今井翼さんは6月22日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。
【写真】今井翼がジムで自撮り
コメントでは「あれ 髪染めましたか？」「髪色。ちょっと明るくなりました？カッコいいです 体重管理もされていて、尊敬の眼差し」「今日もイケてます」「カッコいいです」「きちんと継続されてる翼くん、本当に尊敬します ステキ」「トレーニング継続するって本当に凄いことです 無理せずに」「ヘアスタイルもステキ」「体型維持してますね」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】今井翼がジムで自撮り
「今日もイケてます」今井さんは「トレーニング 体重管理も良い感じ！ #動く今井」とつづり、1枚の写真を投稿。ジムで撮影した自撮りショットです。黒いトレーニングウエアを着用した姿で、カメラに向かって親指を立てています。とても若々しく、格好いいです。
コメントでは「あれ 髪染めましたか？」「髪色。ちょっと明るくなりました？カッコいいです 体重管理もされていて、尊敬の眼差し」「今日もイケてます」「カッコいいです」「きちんと継続されてる翼くん、本当に尊敬します ステキ」「トレーニング継続するって本当に凄いことです 無理せずに」「ヘアスタイルもステキ」「体型維持してますね」と、称賛の声が寄せられました。
自撮りショットはほかにも！21日にも、親指を立てた自撮りショットを公開していた今井さん。今回の投稿では茶色に見えた髪が、この時は黒いように見えます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)