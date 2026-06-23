“TWICE LOVELYS”のGiGO限定プライズ登場！ デビュー9周年を記念したエコバッグなど展開
GiGOは、6月27日（土）から、アジアNo．1ガールズグループ“TWICE”からうまれたキャラクター“TWICE LOVELYS”をモチーフにした限定景品を、全国のグループ店舗やオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」で順次展開する。
【写真】7．25からの第2弾では「収納付きエコバッグ」も登場！ ラインナップ一覧
■ポップでかわいらしいデザイン
今回、TWICEのJAPANデビュー9周年を記念して登場するのは、ドットデザインが特徴の限定プライズ。
6月27日（土）にスタートする第1弾では、トレンド感たっぷりな「うるちゅるシールmini」や、「ハンディファン」、「ラバーマット」が、それぞれ9種のデザインで用意される。
続いて7月25日（土）からの第2弾には、「うるちゅるシールBIG」と「ストロー付きタンブラー」、「収納付きエコバッグ」を用意。いずれも、TWICE LOVELYSの魅力を活かした、ポップでかわいらしいアイテムだ。
【写真】7．25からの第2弾では「収納付きエコバッグ」も登場！ ラインナップ一覧
■ポップでかわいらしいデザイン
今回、TWICEのJAPANデビュー9周年を記念して登場するのは、ドットデザインが特徴の限定プライズ。
続いて7月25日（土）からの第2弾には、「うるちゅるシールBIG」と「ストロー付きタンブラー」、「収納付きエコバッグ」を用意。いずれも、TWICE LOVELYSの魅力を活かした、ポップでかわいらしいアイテムだ。