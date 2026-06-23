まさかの大苦戦に、国民も我慢ならないようだ。 現地時間６月21日、ウルグアイは北中米Ｗ杯のグループＨ第２戦でカーボベルデと対戦。21分に直接FKから先制点を許すも、前半終了間際の２ゴールで逆転に成功する。しかし、61分に守備陣のミスから失点し、２−２でタイムアップ。初戦のサウジアラビア戦（１−１）に続き、２試合連続のドローに終わった。 この結果、ウルグアイは勝点２でカーボベルデと並んだものの、総得点で上回りグループHの２位に。数字上は優位な位置につけているように見えるが、しかし３戦目の相手は優勝候補筆頭のひとつであるスペインだ。 このスペインに敗れればグループステージ敗退が確定し、引き分けの場合は他国の試合結果にも左右されるが、決勝トーナメント進出は非常に厳しくなると考えていいだろう。

つまり、決勝トーナメント進出には是が非でもスペインに勝ちたいところだが、見通しは明るくない。グループHの２位はラウンド・オブ32でグループＪの首位が確定した前回王者のアルゼンチンと対戦することが決まっていて、スペインとしては首位突破のために全力で勝利を目ざしてくるはずだ。

まさに“危機的状況”とも言える。ウルグアイ代表の公式Ｘがカーボベルデ戦の試合結果を伝えたポストには、ファン・サポーターから批判の声が殺到している。「もう国に帰れ」「サウジアラビアとカーボベルデ相手に勝点２しか取れないのか」「こんな簡単なグループも突破できないなんて！」「完全に恥さらしだ」「バルベルデは今すぐキャプテンマークを外せ」「もともと期待していなかったが、それをさらに下回った」「スペインに勝つなんて不可能だ」「ムスレラはもう代表でプレーするレベルにない」「ビエルサのせいだ。なんでムスレラを起用するのか理解できない」 W杯開幕時点のFIFAランキングはウルグアイが16位で、スペインが２位、サウジアラビアが61位、カーボベルデは67位。「２強２弱」とも言われていたグループＨだったが、カーボベルデがスペインとウルグアイに引き分けるという大健闘を見せたことで、小さくない波乱を生んでいる。 ウルグアイはグループステージ敗退となれば、22年カタール大会に続き２大会連続の屈辱だ。３戦目でスペインを破り、W杯で二度の優勝を誇る強国としてのプライドを示すことができるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部

【美女サポ画像】豪華絢爛！北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！