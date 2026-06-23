韓国からのインバウンド拡大をはかろうと、韓国の旅行会社を招いた商談会が開かれました。



商談会には韓国の旅行会社13社が招かれ、山口県内の宿泊施設や飲食業者などと商談を行いました。



（美祢市の飲食業者）

「（世界）ジオパークを使って集客をしていただければと思いますし」「ジオパークと相性が良い食材として」「秋吉台でとれたゴボウを使ったゴボウめん。」韓国「これ、絶対に食べたいですよ」





商談会を開いた県によると去年、県内の外国人宿泊者のうち韓国からの宿泊者はおよそ4割を占め、年々増加傾向にあるということです。県は、山口宇部空港とソウルを結ぶチャーター便の運行をおととしから3年連続で実現させ、さらに拡充を目指すなど、韓国からのインバウンド受け入れに力を入れています。商談会を訪れた旅行会社のスタッフは21日から県内を巡る視察ツアーにも参加していて、山口の魅力をすでに感じ取っているようでした。（韓国の旅行会社）「唐戸市場 好きでした。寿司がすごくおいしかった味が違います」「すごく楽しかったのが…これです」（歌舞伎の写真見せる）「学生のお客様が来たら好きじゃないか」「必ず紹介します」（防府市観光振興課）「防府天満宮とかは有名どころで行き慣れてる事業者が多いのでちょっと違うところ（を紹介したい）」県では重点市場と位置付ける韓国をはじめ各国からのインバウンド拡大に向け今後も商談会を実施したいとしています。