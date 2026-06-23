ことし（2026年）、世界遺産登録から30年を迎える「原爆ドーム」をテーマに伝えるシリーズ「遺す」です。今回は、原爆ドームの世界遺産登録に関わった元外交官が、これまでほとんど明かされなかった交渉の舞台裏を語りました。



6月14日、その人の話を聞こうと会場に用意された約140の席が埋まりました。

久枝譲治（ひさえだ じょうじ）さん、75歳。原爆ドームの世界遺産登録を巡る会議で、各国の代表と交渉にあたった元外交官です。





■元外交官 久枝 譲治 さん「私は1995年の夏に外務省の文化交流部、文化第2課長という課長に就任しまして、最初にした仕事のひとつが原爆ドームの世界遺産化。」1996年12月、それはヒロシマの悲願が実現した日でした。■外務省の担当者「つい先ほどの審議の結果、（世界遺産へリストへの）記載が決定されました。」しかし、原爆ドームの世界遺産登録に全ての国が賛成したわけではありませんでした。4月、私たちは東京に久枝さんを訪ねました。■元外交官 久枝 譲治 さん（75）「原爆ドームというのは、いわゆる歴史上の負の遺産ということで、政治的な要素が入らざるを得ない。」異を唱えたのは、原爆を落とした国、アメリカでした。■アメリカ国務省 報道官「アメリカは戦争関連遺跡が、世界遺産リストに含まれるべき ではないと考えている。広島の原爆ドームを世界遺産に追加することには賛成できない。」それを象徴する出来事が・・・。戦後50年を迎えた1995年、アメリカの首都・ワシントンで「原爆展」が計画されていました。■退役軍人「彼らが被爆資料を持ち込み、政治的な意図を込めた展示をすることは明らかに間違っている。」遺品を通して被爆の実相を伝える展示に対し、退役軍人の団体などが反発。事実上の中止に追い込まれました。■原爆資料館 原田 浩 館長（当時）「私どもの思いの部分が、ほとんどなくなる可能性が出てきた。私どもの被爆資料そのものが、このままの状態でお貸しすることは非常に難しくなった。」戦争終結を早め、多くの命を救ったとして、アメリカでは原爆投下が正当化されてきました。原爆展をきっかけに、その世論が再びアメリカ国内で高まる中、ある知らせが舞い込みました。■元外交官 久枝 譲治 さん「確か（翌年の）夏になってアメリカから。『あの件は反対せざるを得ない』ということを言ってきました。外務省内には衝撃が走りました。一挙に世界遺産化の問題が、風前の灯火（ともしび）になったという気持ちだった。」原爆ドームの世界遺産登録を求め、日本国内では約165万人の署名が集まっていました。当時45歳の久枝さんは、アメリカの説得を志願しました。■元外交官 久枝 譲治 さん「当時のワシントン国務省の日本部長は、私がワシントンで在勤していた時代に非常に仲良くしていて、家に呼ばれたりもしていたので『ワシントンに行かせてください。私が一人で交渉してきます。』と。」久枝さんには、原爆ドームに特別な思いがありました。母は原爆投下後、救援のため爆心地に入った被爆者。その体験を聞いて育ちました。■元外交官 久枝 譲治 さん「被爆2世ということがあって、広島とか被爆というのは他人事ではなかったんですね、 私にとっても。」世界遺産登録を決める国際会議が1か月後に迫ったころ、ひとりアメリカへ渡りました。■元外交官 久枝 譲治 さん「私は1時間ほど（アメリカ国務省の）日本部長と話しました。今さら推薦を取りやめるなんてことはできないんだと。日本の悲願であった原爆ドーム の世界遺産登録。アメリカが邪魔したことで、それが実現しなかったというような図式が、日本国民の目の前で明らかにな ると、アメリカに対する怒りに変わるだろうと。」1996年12月、世界遺産登録を決める国際会議が始まりました。■元外交官 久枝 譲治 さん「アメリカのことを考えれば不可能なのかもしれない。本当にギリギリだったと思います。」21の国の代表が集まって開かれたユネスコの世界遺産委員会。日本の代表団のひとりとして、久枝さんの姿もありました。原爆ドームの世界遺産に反対していたアメリカ。交渉期限が迫る中、日本側に方針が伝えられました。■元外交官 久枝 譲治 さん「アメリカが日本の提案の採択決定を阻止することはしない。（ただ）アメリカは日本の提案に賛成できなかったので、コンセンサス（決議）には参加しなかったということを過去形で述べる。（反対した）アリバイを残すことで、アメリカ国内の非難を何とか、かわそうとした。私は、これで何とかなると強い希望を持って、ほっとしました。」迎えた採択の日。アメリカは棄権しました。■外務省の担当者「つい先ほどの審議の結果、（世界遺産への）記載が決定されました。」広島の悲願が実現した日は、久枝さんにとっても特別な日でした。■元外交官 久枝 譲治 さん「現地時間で12月5日だったんですが、私の母の誕生日だった。そういう意味では何らかの縁のある仕事ができた。外交官としてやった仕事の中でも、一番大きな仕事だったんじゃないかと思いますね。」あれから30年。原爆ドームを世界遺産登録に導いた久枝さんは、当時をこう振り返りました。■元外交官 久枝 譲治 さん「多くの日本人は、原爆に関する限り100％日本側に正義があると思っている。日本人にとって国際社会の厳しい現実を、垣間見せられたことを示す例なんじゃないかと私は思います。」核兵器廃絶を願う世界のシンボルとなった「負の遺産」原爆ドーム。世界遺産登録の裏には、被爆2世の外交官の知られざる強い思いがありました。【2026年6月23日 放送】