毎年恒例の「柳井金魚ちょうちん祭り」を前に地元では今、金魚ちょうちん作りが最盛期を迎えています。



黙々と金魚ちょうちんづくりに取り組むのは「柳井広域シルバー人材センター金魚班」のメンバー13人です。



ことしは新たに500個を作る予定で4月1日から作業を開始。



現在、全体のおよそ8割ほどが完成していて午前中から骨組みや和紙張り、色塗りなどの5つの工程を分担して作業にあたっていました。





（柳井広域シルバー人材センター金魚班 本井 秀夫 さん）「柳井市の金魚ちょうちん祭りが35回目ということでその半分以上をチャレンジしてきました。みなさんとこうやって楽しくワイワイ言いながら楽しんでおります」完成した金魚ちょうちんは8月13日に行われる「柳井金魚ちょうちん祭り」の会場で飾られます。柳井市によりますと去年の祭りでは89000人が会場に足を運んだということです。（柳井広域シルバー人材センター金魚班 道原 知子 班長）「（今の時期）が一番辛い。一番頑張ってやらないといけない見ていただきたいのは昼と夜とでは金魚たちが微妙に表情が違う。そのあたりもご覧いただけたら」また来月11日から8月31日にかけて、JR柳井駅前から白壁の街並み一帯におよそ2500個の金魚ちょうちんの夜間点灯が行われます。