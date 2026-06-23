鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方が分からなくなってから23日で3日目です。男の子の両親はNNNの取材に「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。

■男児の捜索続く 24日から警報級の大雨の恐れ

雨が降る中、23日も行われた捜索活動。鹿児島県霧島市は、24日から警報級の大雨に見舞われる恐れがあります。

5歳の男の子、田中嶺臣さんが行方不明になって、23日で3日目。両親は我が子の帰りを待ち続けています。

嶺臣さんの両親

「一刻も早く見つかってほしい」

■貸切温泉に入浴…数分間1人に 内風呂の窓は開いた状態

現場は、霧島市の山あいにある温泉施設「かれい川の湯」。警察や消防によりますと、嶺臣さんは裏手に流れる天降川に落ちた可能性があるとみられています。

記者

「温泉施設からおよそ1キロほど離れた場所です。天降川の本流、そして脇にある小さな水路の方も捜索が続いています」

21日午後、“家族で貸切温泉に入浴中”の出来事でした。

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両親と嶺臣さん、2歳の弟の4人で内風呂に入っていたという家族。両親によりますと、最初にお母さんが、次に2歳の弟がお風呂から上がったといいます。すると…

嶺臣さん（5）

「まだ入っていたい」

水遊びが好きな嶺臣さんの“いつものこと”だと思い、お父さんも脱衣所へ。

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数分間、一人になった嶺臣さん。理由は分かっていませんが、この間に脱衣所につながるドアのカギを内側から閉めていたといいます。

そして、父親がどうにかカギを開けた時には、嶺臣さんは、姿を消していたということです。内風呂の窓は、開いた状態だったといいます。

■現場の位置関係 窓から地面まで高さ約1.8メートル 下には室外機

温泉施設の支配人は…

かれい川の湯 支配人

「お母さんが『川かもしれないから110番通報してください』と。 かなり慌てていた、お母さんもお父さんも」

──ここを出たらすぐに川？

かれい川の湯 支配人

「8〜9メートルある」

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現場を横から見た位置関係です。窓から地面までの高さは、およそ1.8メートル。下には室外機がありますが、5歳の子どもにとっては“低いとはいえない高さ”です。そして、窓から川までは数メートル離れています。

嶺臣さんは、どこに行ったのか。



■「子どもがいた」という目撃情報も

こんな目撃情報もありました。

かれい川の湯 支配人

「入ってくるお客様が『向こうにいたよ』と。『子どもがいた』と言うから、そっちだと思って上の方を捜した。山とかでかくれんぼじゃないけど、そっちの方に行ったんじゃないかと、スタッフ全員で捜した」

■依然手がかりなし 警察は情報提供を呼びかけ

嶺臣さんの行方は依然として不明で、手がかりも見つかっていません。

嶺臣さんは身長115センチほどのやせ形、前髪は眉にかかる程度で横側は耳にかかる程度の黒髪。衣服や靴は身につけていないということです。

警察は、情報提供を呼びかけています。

【情報提供】霧島警察署0995-47-2110