GACKT、“ごはん抜き生活27年”も本音「食べたくなりますね」 山盛りご飯の「チキンカツ＆しょうが焼き定食」見て思わず吐露
アーティストのGACKTが、23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）に初出演。山盛りご飯の定食のVTRを見て、思わず本音を漏らした。
【写真】GACKTが「ちょっと食べたくなりますね」と話した山盛りご飯の「チキンカツ＆しょうが焼き定食」の全貌
この番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
番組冒頭から、山盛りご飯の定食が運ばれる映像に、ヒロミが「ガクちゃん、（こういうお店）行かねーだろうなー。白米食べないもんね」と語り掛けると「行かないですね」と返答。だが、VTR内で紹介されると、山盛りご飯の「チキンカツ＆しょうが焼き定食」を見ると、GACKTは「（しょうが焼きは）大好きです」と明かし「さすがにこんだけ米見ると、ちょっと食べたくなりますね」と思わず本音。これにはヒロミも爆笑し「そうね、別に（米が）嫌いなわけじゃないんだから。食いたくなるよね」と共感した。
続けて、ヒロミが「27年（白米を）食べないって、今どういう気持ちで見てるわけ？」と聞くと「いやー、普段全然気にしないんですけど、さすがにこんな大盛りが目の前に並ぶと、どんな味だったかなって考えますよね」と、すっかり“白米”に魅了されていた。
【写真】GACKTが「ちょっと食べたくなりますね」と話した山盛りご飯の「チキンカツ＆しょうが焼き定食」の全貌
この番組は、想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
続けて、ヒロミが「27年（白米を）食べないって、今どういう気持ちで見てるわけ？」と聞くと「いやー、普段全然気にしないんですけど、さすがにこんな大盛りが目の前に並ぶと、どんな味だったかなって考えますよね」と、すっかり“白米”に魅了されていた。