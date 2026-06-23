【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１次リーグ第２戦までに、長友（Ｆ東京）、町野（ボルシアＭＧ）を除くフィールドプレーヤーの２１人がピッチに立った。

中でも好材料は、大会前にコンディションが不安視されていた冨安と板倉（ともにアヤックス）の復調で、起用の幅を広げている。

１４日のオランダ戦から中５日で迎えたチュニジア戦。３バックの先発は、中央が谷口（シントトロイデン）から板倉に、右が渡辺（フェイエノールト）から冨安に代わった。最終ラインの連係不足は失点に直結する。固定されることが多いポジションを２人も入れ替える、大胆な采配だった。

「大会前から総力戦になるのは分かっていた」と冨安。Ｗ杯メンバーに選ばれてから着実に状態を上げ、チュニジア戦では相手のキーマンを徹底マークで封じ込め、鋭い縦パスを何度も差し込んだ。ボランチもこなせるほど展開力がある板倉とともに攻撃の起点となった。

森保監督が「Ｗ杯基準」と信頼する２人。不在の間に定位置を守った谷口、渡辺も安定感は十分で、優勝するには計８試合を戦うことになる連戦の負担を考えれば、今後も最終ラインを柔軟に組み合わせていく可能性はある。谷口は「誰が出ても、誰と組んでも機能しないといけないし、自分の色を出さないといけない」と頼もしい。