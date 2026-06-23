三重県の伊勢神宮の内宮近くに、お伊勢参りの歴史を楽しみながら学べる体験型のミュージアムがオープンします。



7年後の「式年遷宮」に向けて盛り上がりを見せる伊勢神宮周辺。内宮近くのおかげ横丁に来月オープンするのは、体験型のミュージアム「オカゲ屋敷」です。



江戸時代のお伊勢参りにまつわる歴史を映像で学べるほか、日本に古来から伝わる感謝の心「おかげさま」の文化を体験できるというこの施設。





22日、施設の一部が初めてお披露目となった内覧会には、地元の園児16人が参加。お伊勢参りの歴史を知ることができる展示や、影絵遊びなどを体験していました。子供たちが楽しめる仕掛けはほかにも…。（リポート）「柱が並んだ『おかげみくじ』のコーナーでは、穴に手をかざすとシャンシャンという音とともにおみくじが舞い降りて来て、お伊勢参りのエピソードと運勢が書かれています」このほか、江戸時代にご主人の代わりにお伊勢参りをしたという「おかげ犬」が登場するゲームなど、12種類のコンテンツが用意されているということです。オカゲ屋敷の副館長：「人とのつながりや自然への感謝を改めて、オカゲ屋敷を通じて気付いていただけたらいいなと。素晴らしい『おかげさま』の世界を体感することができますので、ぜひお越し下さい」子供から大人まで楽しみながら体験できるオカゲ屋敷は、7月3日オープンです。