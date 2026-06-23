歌手Adoがプロデュースした4人組女性アイドル「ファントムシータ」が、2枚目のシングル「ホラークイーン」の発売を翌日に控えた23日、都内で記念イベントを開催した。「ホラークイーン」を含むミニライブを行い、集まったファン約1000人を盛り上げた。イベント途中にはAdoから届いたメッセージも紹介。7月4、5日に日産スタジアムで行われる、Adoのコンサートに、オープニングアクトとして出演することも発表された。

これにメンバーは「日産スタジアム、大きいな！」や「私たちを知らない方々にも、たくさん曲を届けてファントムシータの良さを皆さんに知っていただきたいなと思うので、頑張りたいと思います！」などと、意気込みを口にした。

Adoはメッセージで「『ホラークイーン』はファントムシータとしての真骨頂。高難易度で難しい曲に、美しいダンスに、すごく皆さん魅了されているjなないかなと思います。私も曲を聞き込んで、自分でも歌ったみた時に『なんて難しいんだろう』と思って。これを歌って踊れるメンバー、すごいなと思います」と称賛した。その上で「ぜひ、もっとたくさんの皆さんに知っていただきたいなということで」と、日産スタジアムでの自身のコンサート出演を決めたと明かした。

ファントムシータは、もな、美雨（みう）、凛花（りんか）、百花（もか）の4人組で、レトロホラーをコンセプトとして活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ。歌唱、ダンス、表現を高次元で融合させたパフォーマンスを強みとし、緻密に構築された世界観と完成度の高いステージで国内外から注目を集めている。24年に初の単独ライブを日本武道館で開催し、25年に世界ツアーを実施。25年7月にメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催している。