大相撲の幕内・藤青雲（藤島）が２３日、部屋付きの山分親方（元幕内・武雄山）とともに都内の寺院を訪れ、明大時代の恩師に幕内昇進を報告した。

藤青雲は熊本・文徳高を経て、当時明大相撲部の総監督だった小川清彦さんの誘いで明大へ進学。小川さんからは「前へ出ることを口うるさく指導していただいた。下級生の頃から試合に出していただいて、試合経験も積ませてもらった」という。大学卒業と同時にプロ入りを勧められたが、「『通用しないです』と言って断ってしまった」と、一時は「凸版印刷」に就職し、アマチュアで相撲を続けた。

だが、新型コロナウイルスの感染拡大で２０２０年度の大会が軒並み中止となり、一念発起して藤島部屋への入門を決意。左膝の大けがなどを乗り越えて、３月の春場所で新入幕を果たした。そしてこの日、２３年に亡くなった小川さんの墓前に手を合わせ、「おかげさまで幕内に上がることができました。これからも見守っていただけたらと思います」と報告し、恩師に感謝に伝えた。

入幕３場所目となる名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へ向けては「前に出ることを小川先生に教わったので、名古屋ではしっかり前に出ること。そういう相撲を見てくれたらいいなと思う」と言葉に力を込めた。