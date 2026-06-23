“PLの先輩”松井稼頭央が選手で自分が監督…それでも平石洋介が徹底したこと「そこを許してしまうと、もう組織として絶対うまくいかないと分かってたので」

“PLの先輩”松井稼頭央が選手で自分が監督…それでも平石洋介が徹底したこと「そこを許してしまうと、もう組織として絶対うまくいかないと分かってたので」