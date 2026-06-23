きょう23日の鹿児島県議会で、県内の詐欺被害にあった女性の被害届を、県警が3年にわたって受理しなかったことが追及されました。県警の岩瀬聡本部長は「今後も真摯に対応したい」と答弁しました。

これは、県内に住む女性が結婚詐欺の相談で、2020年3月から鹿児島中央警察署に60回以上訴え、被害届が受理されるまで3年かかったことを、県民連合の福司山宣介議員が問題視したものです。

県警は、適切な捜査を行わなかったなどとして、おととし10月、対応にあたった警察官を処分しました。

相談の「受け取り拒否」では？

きょう23日の県議会で福司山議員は、一連の対応を相談の「受け取り拒否」だと指摘しました。

（県民連合・福司山宣介議員）「捜査に時間がかかるので2～3年待ちだとか。予約待ち、順番待ちのような人気店のようなシステムが県警にあるのか？」

県警の岩瀬本部長は当時の対応について…。

（県警・岩瀬聡本部長）「2～3年待ちとか、予約システムのようなことで業務をやっているわけではない。現時点まで（被害女性は）納得していない。今後も真摯に対応したい」

このように述べ、真摯に対応するとしたほか、一連の不祥事についても県民の信頼回復には至っていないという見解を示しました。

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