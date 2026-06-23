欧州株　引き続きマイナス圏で推移
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100　 10411.25（-26.60　-0.26%）
独ＤＡＸ　　24889.71（-249.98　-1.00%）
仏ＣＡＣ40　 8346.72（-53.39　-0.63%）
スイスＳＭＩ　 13863.10（+14.59　+0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 26月限　51883.00（-236.00　-0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7443.75（-97.50　-1.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29873.25（-780.25　-2.55%）