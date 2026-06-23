欧州株 引き続きマイナス圏で推移
欧州株 引き続きマイナス圏で推移
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 10411.25（-26.60 -0.26%）
独ＤＡＸ 24889.71（-249.98 -1.00%）
仏ＣＡＣ40 8346.72（-53.39 -0.63%）
スイスＳＭＩ 13863.10（+14.59 +0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物SEP 26月限 51883.00（-236.00 -0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7443.75（-97.50 -1.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29873.25（-780.25 -2.55%）
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仏ＣＡＣ40 8346.72（-53.39 -0.63%）
スイスＳＭＩ 13863.10（+14.59 +0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物SEP 26月限 51883.00（-236.00 -0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7443.75（-97.50 -1.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29873.25（-780.25 -2.55%）