◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手がツインズ戦で先頭打者ホームランを放ち勝利に貢献。節目のメジャー通算300号が迫っています。

初回、1番指名打者で出場した大谷選手が2球目をとらえ、打った瞬間確信のライトスタンドへの先頭打者ホームラン。今季17号の先制弾は、試合開始から約10秒で飛び出した一発でした。また同点の6回にはフレディ・フリーマン選手の13号ソロが飛び出し、投手陣も奮闘見せて、2-1で勝利しました。

6月は大谷選手が最も相性がいい月。過去月間3度の2桁本塁打を記録しており、今季も17試合で60打数21安打の月間打率.350、7本塁打、OPS1.256の好成績。ロバーツ監督も「正直そこまでは意識していなかったが、6月の彼の内容は本当に特別なものがある」とうなずきました。

また、これで大谷選手はメジャー通算297本目のアーチ。節目となる300号まで残り3本となっています。

▽大谷選手メジャーでの節目の本塁打1号 2018年4月4日(現地3日)100号 2022年5月15日(現地14日)150号 2023年6月18日(現地17日)200号 2024年7月14日(現地13日)250号 2025年6月15日(現地14日)