サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を再開した。

１次リーグ２試合で１ゴール、１アシストと活躍したＭＦ中村敬斗＝ランス＝の公式ＳＮＳは、スペイン語や英語、中国語、韓国語など、各国から熱いメッセージが寄せられた。チュニジア戦応援への感謝をつづった２１日付の投稿には、８３万「いいね！」を記録する反響に。フォロワーも１１２万人と急増中だ。

メキシコ人だろうか、コメント欄にはスペイン語での書き込みが目立つ。「ハンサムでＷ杯のアイドル」「私の人生で最も愛する人」「日本を応援しないわけにはいかない」「なんてハンサムで魅力的な男性」「愛する人」「君こそ、僕たちがみんな求めている人だ」「ティアモ♥（愛しています）」「才能に溢れた美しい人」など反応が続々。日本では、ファッション誌や女性誌でモデルを務めるなど、プレー以外でも注目を集める２５歳に世界も注目し始めているようだ。