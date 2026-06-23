歌い手のＡｄｏがプロデュースする女性４人組アイドルグループ・ファントムシータが２３日、東京・ダイバーシティ東京プラザ２Ｆフェスティバル広場で、２４日発売の２枚目ＣＤシングル「ホラークイーン」の発売記念イベントを開催した。

ファントムシータは「レトロホラー」をコンセプトに活動しており、この日はゴシックな衣装で登場。１０００人のハイネ（ファンの呼称）に向けて、タイトル曲や代表曲「ゾクゾク」など全４曲を生歌で披露。抜群の歌唱力を見せつけた。

もな（１８）は「（ＣＤの）フラゲ日にお集まりいただけてうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。Ａｄｏは音声で「（新シングルは）シータの真骨頂で高難易度な歌。自分でも歌ってみた時に難しいなって思った」とメッセージを寄せた。

Ａｄｏの７月４、５日に開催される神奈川・日産スタジアム公演で、ファントムシータがオープニングアクトを務めることが発表された。３度目のオープニングアクトとなるが、美雨（２１）は「大きい会場で恐縮なんですが、機会をいただいたからには魅力を届けたい」と意気込んだ。