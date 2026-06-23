デヴィ被告「自制心もなく後悔」「わたくし、瞬間湯沸かし器」　暴行の罪おおむね認め、反省の弁　次回公判は9月8日

人気タレントだった人物が、2つの事件で暴行の罪に問われる身となっています。

デヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告（86）。

23日、東京地裁で初公判を迎えました。

デヴィ被告は黒いワンピース姿で証言台に立ち、次のようなやり取りを交わしました。

検察官：

シャンパングラスは投げましたか？

デヴィ被告：

そんなものに手は付けていないと思っています。

そしてデヴィ夫人ならではの証言も。

検察官：

示談は受け付けないつもりだった？

デヴィ被告：

示談ってそんなに大事なんですか？

デヴィ被告はいま、2つの事件で暴行の罪に問われています。

2025年2月には東京都内の飲食店で、自身の政治活動に反対する事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけ、2025年10月には、都内の動物病院で自身の愛犬が死んだ直後、女性マネジャーに対し殴る蹴るなどの暴行を加えた罪に問われています。

しかし、デヴィ被告側は2026年1月にブログで「彼女が怪我を負うような行為は一切行われておりませんことを断言いたします」と反論しました。

暴行の罪を全面的に否定する中で迎えた23日の初公判。

デヴィ被告は黒いパフスリーブのフレアワンピースに、10cmほどのハイヒールを着用。

髪形やメイクもいつものデヴィ夫人でした。

1つ目の起訴内容について聞かれた際には少し黙り込み弁護人のほうを見て首をかしげると、弁護人が「記憶に曖昧なところがありますが、積極的に否認する趣旨ではございません」と述べました。

デヴィ被告側は起訴内容をおおむね認めたものの、シャンパングラスを投げたかについては否認しました。

デヴィ・スカルノ被告：

よく覚えていませんが、グラスにシャンパンが入っていたらぬれると思うが、（当時）そういったことはなかったと思います。

さらに、2つ目の事件の暴行についても、一部を否認。

そのうえで「胸を押したぐらいはあると思います。体に触っていないと思います」と話し、起訴内容を一部否認した一方で、被害者に対しては自らの非を認め「自制心もなかったので後悔していますし反省しています」と反省の弁を口にしました。

弁護人：

お酒を飲むとそうなるのですか？

デヴィ・スカルノ被告：

私、瞬間湯沸かし器みたいなところがあるので自制心をもって気を付けていきたいと思います。

次の公判は9月8日に開かれる予定です。