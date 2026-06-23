ラグビー日本代表は23日、宮崎合宿を報道陣に公開。公開された午前練習ではウエートトレーニングや屋内練習場でのアタック練習に取り組んだ。

前日の練習は部分参加だったWTB石田吉平（横浜）は、この日は元気な姿を見せ、「膝のことがあるので、徐々に上げていく」と説明。今季のリーグワンでは2月に右膝を故障し、約2カ月間の戦線離脱があったため、慎重に練習強度を上げていることを明かした。

5月9日にシーズンが終了した後は、本来なら代表予備軍のジャパン・フィフティーンの大分合宿に参加する立場にあったが、大事を取って1カ月間は休養。その後は膝だけにフォーカスしたリハビリに取り組んできたといい、「パフォーマンスが上がって、膝がずっと不安だったが、なくなってきた。これからが楽しみ」と話した。

具体的には膝をかばって走りのフォームが崩れていたといい、宮崎入り後はS＆Cコーチやトレーナーのサポートを受けながら、2週間をかけてじっくりと修正。「骨盤を前に向けて、全身を使って走る」という本来のフォームに戻し、相乗効果で膝への負担も減ったという。

7人制日本代表として21年東京、24年パリ五輪に連続出場したスピードスターは、「エディーさん（ジョーンズ・ヘッドコーチ）からは、僕の持っている100％を試合で出してほしいと言われている。まずは（コンディションを）100％に持って行けるように準備したい」。7月のネーションズ選手権に照準を合わせ、あす24日以降は全体練習にもフル参加する見通しだ。

合宿には現役明大生で4学年下にあたるSO伊藤龍之介も参加。司令塔として大きな期待が寄せられている後輩に、「龍之介はキャラ的にも自分を出せる、大学生らしくない、堂々としたプレースタイルだし、凄く楽しみ。先輩としてサポートできるところはして、龍之介らしさを出してほしい」と全面のサポートを約束した。