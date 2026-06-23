「広島−巨人」（２３日、マツダスタジアム）

試合開始前に、ＳＴＵ４８の岡村梨央、甲斐心愛、中村舞が国歌斉唱を務めた。

おそろいの衣装を身にまとい、３人そろって本塁付近に立つと、声を合わせて透き通る歌声を響かせた。斉唱を終えると、スタンドからは大きな拍手が注がれた。

岡村梨央は「国歌斉唱は本当に夢のまた夢だと思っていたので、まさか自分ができると思っていなくて。本当に今でも夢のような感じですが、すごく貴重な機会をいただけて、とても幸せでした」とコメント。「３人で（歌声を）そろえることが結構難しかった」と明かした中村舞は「この大役を任せていただけて本当にうれしかったです。息をぴったり合わせて頑張りました。楽しかったです！」と達成感あふれる笑顔を見せた。

熱心なカープファンでもある甲斐心愛は「カープが大好きなので、選手の皆さんがベンチの前に立って（こちらも）見ていて、その前で歌うことに緊張しました。震えました」と語った。無事に大役を務め、「今日の国歌斉唱の力で、ホームランが何発も出たらいいなと思います！」と笑みを浮かべた。