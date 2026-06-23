TENTIALは、疲労回復パジャマ『BAKUNE』シリーズと睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』とのコラボレーション製品全9アイテムを、7月1日より販売することを発表した。

【画像あり】パジャマにはポケモンのワンポイント コラボ商品一覧

今回登場するのは、速乾性に優れた「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」、そして「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」の全3種類、計9アイテム。コンセプトは「僕らは いい眠りでつながっている。」とされ、ポケモンも人間も“いい眠り”でつながっていること、眠ることで疲労回復することの重要性を伝える内容となっている。

デザインには、カビゴンやピカチュウ、プリン、メタモン、イーブイといったポケモンの寝顔をあしらい、眠りに寄り添った落ち着いたカラーをアイテムごとに配色。襟元の内側にはフルカラーのポケモンのワンポイントが、表面には心地よい眠りを象徴するポケモンとZZZモチーフのデザインが施されている。

アイマスクには、持ち運び時にも楽しめる耳つきのアイコニックなケースが付属する。

また、『BAKUNE』シリーズの疲労回復パジャマ上下セット（BAKUNE Pajamas Dry／BAKUNE Dry）の購入者には、ギフトや収納ケースとしても利用できる同柄のポケモンデザインボックスが付属する（アイマスクは対象外、パジャマ1セットにつき1点）。

『BAKUNE』シリーズは、極小セラミック粉末を練り込んだ特殊機能繊維「SELFLAME®」を採用し、身体から発せられる遠赤外線を吸収して肌へ輻射することで血行を促進。さらに「BAKUNE Motion Design®︎」により肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りをサポートする。シリーズは累計販売200万セット（トップス・ボトムス2点で1セット換算、2025年12月時点）を突破している。

販売場所はTENTIAL公式オンラインストアのほか、仙台パルコ、虎ノ門ヒルズ、丸の内、池袋パルコ、横浜みなとみらい、クオーツ心斎橋、福岡天神のTENTIALオフィシャルストア、および羽田空港・成田空港の空港免税店（空港免税店は7月2日より展開）。なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）