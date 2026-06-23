ベルギー・ ロイヤル アントワープFCへ

完全移籍が発表された安藤晃希 選手から

ファン・サポーターのみなさんへご挨拶です



引き続き安藤選手への応援をよろしくお願いします



独占インタビューはこちらhttps://t.co/rMXfHxlHOy#安藤晃希#水戸ホーリーホック https://t.co/RMj6Cw2cMZ pic.twitter.com/ftbKHu2wlL