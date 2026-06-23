水戸18歳ルーキーが加入半年で欧州へ! MF安藤晃希「早いのではないかと思う人は多くいると思います。ただ…」
水戸ホーリーホックは23日、MF安藤晃希(18)がアントワープ(ベルギー1部)へ完全移籍することを発表した。
安藤は2026シーズンに流通経済大柏高から水戸へ加入。J1百年構想リーグで8試合に出場して2得点を挙げるなど、ルーキーながら存在感を放った。
アントワープは今季のベルギー・リーグでプレーオフ2・5位。GK野澤大志ブランドンやDF綱島悠斗が所属している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF安藤晃希
(あんどう・こうき)
■生年月日
2007年9月22日(18歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/60kg
■経歴
ヘラクレスFC-大森FC-tfa Jrユース-流通経済大柏高-水戸
■出場歴
J1百年構想リーグ:8試合2得点
■コメント
「この度、リリースの通りベルギーのアントワープに移籍することになりました。まずは海外に挑戦したいという自分の意思を尊重してくれた森FD、柏葉強化部本当にありがとうございました。
この移籍の話が出て多くの人は、まだまだ数試合の出場でスタメンで出た試合はないまま海外に挑戦することもあり、まだ海外に移籍することは早いのではないかと思う人は多くいると思います。
ただ、自分の武器があれば、必ずこれから世界のトップレベルで活躍できると信じています。絶対に約束します。自分自身まだまだ足りないところはありますが、強度が上がるからこそ伸ばせるものだと思っています。
そして、Jリーグが始まる前に移籍することとなっても温かく背中を押してくださったスタッフ、選手の皆さんには本当に感謝しかありません。
ファン・サポーターの皆さんも公開練習の際に声をかけてくれたり、試合でもたくさんの声援を送ってくれたり、とても力になっていました。
次に日本に戻ってくるときは、日本を代表する選手として戻ってくるので、そのときはこれまで以上に応援してくださると嬉しいです!
皆さんの目に留まるような活躍で世界中に安藤晃希という名前を知ってもらいます。本当に半年という短い期間でここまで成長させてくれて感謝しています。
半年間ありがとうございました!」
安藤は2026シーズンに流通経済大柏高から水戸へ加入。J1百年構想リーグで8試合に出場して2得点を挙げるなど、ルーキーながら存在感を放った。
アントワープは今季のベルギー・リーグでプレーオフ2・5位。GK野澤大志ブランドンやDF綱島悠斗が所属している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(あんどう・こうき)
■生年月日
2007年9月22日(18歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
170cm/60kg
■経歴
ヘラクレスFC-大森FC-tfa Jrユース-流通経済大柏高-水戸
■出場歴
J1百年構想リーグ:8試合2得点
■コメント
「この度、リリースの通りベルギーのアントワープに移籍することになりました。まずは海外に挑戦したいという自分の意思を尊重してくれた森FD、柏葉強化部本当にありがとうございました。
この移籍の話が出て多くの人は、まだまだ数試合の出場でスタメンで出た試合はないまま海外に挑戦することもあり、まだ海外に移籍することは早いのではないかと思う人は多くいると思います。
ただ、自分の武器があれば、必ずこれから世界のトップレベルで活躍できると信じています。絶対に約束します。自分自身まだまだ足りないところはありますが、強度が上がるからこそ伸ばせるものだと思っています。
そして、Jリーグが始まる前に移籍することとなっても温かく背中を押してくださったスタッフ、選手の皆さんには本当に感謝しかありません。
ファン・サポーターの皆さんも公開練習の際に声をかけてくれたり、試合でもたくさんの声援を送ってくれたり、とても力になっていました。
次に日本に戻ってくるときは、日本を代表する選手として戻ってくるので、そのときはこれまで以上に応援してくださると嬉しいです!
皆さんの目に留まるような活躍で世界中に安藤晃希という名前を知ってもらいます。本当に半年という短い期間でここまで成長させてくれて感謝しています。
半年間ありがとうございました!」
ベルギー・ ロイヤル アントワープFCへ— 水戸ホーリーホック (@hollyhock_staff) June 23, 2026
完全移籍が発表された安藤晃希 選手から
ファン・サポーターのみなさんへご挨拶です
引き続き安藤選手への応援をよろしくお願いします
独占インタビューはこちらhttps://t.co/rMXfHxlHOy#安藤晃希#水戸ホーリーホック https://t.co/RMj6Cw2cMZ pic.twitter.com/ftbKHu2wlL
Koki Ando is a Red! ✍️— Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 23, 2026
Koki (18) is een rechtsvoetige Japanse winger die overkomt van Mito HollyHock, dat uitkomt in de Japanse J.League.
In zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen was hij meteen goed voor twee knappe dribbeldoelpunten. Nu maakt hij de overstap naar The… pic.twitter.com/0gdifRHpkP