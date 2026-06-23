鹿児島市の認定こども園で、園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の裁判です。23日、女の元同僚への証人尋問が行われ「なつかない子どもたちに、自分から関わっていく姿が見られなかった」と述べました。



殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、南九州市の元保育士・笹山なつき被告(23)です。



起訴状などによりますと、笹山被告は、2024年6月、勤務していた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとしたほか、当時1歳の女の子を棚に打ち付け鼻にケガをさせたとされています。





笹山被告は初公判で「殺人未遂事件については殺意はありませんでした」と起訴内容を否認。検察側は冒頭陳述で「複数人の園児になつかれていなかった笹山被告は、園の職員から仕事について注意を受けることも多く不満を募らせていた」と指摘していました。そうした中、23日は笹山被告の元同僚の保育士への証人尋問が行われました。検察側からの尋問で、保育士は笹山被告の仕事ぶりについて「なつかない子どもたちに、自分から関わっていく姿が見られなかった」と述べました。また、上司から注意を受けたあとトイレに閉じこもるなどの行動をとっていたことを述べました。一方、弁護側からの尋問では、当時の職場の環境について、笹山被告が担任を任される前に10人ほどの職員が退職していたことを明らかにしました。ただ、その後、職員は補充され、笹山被告の仕事の補助についても「これ以上のことはできなかったと思う」と述べました。午後からは、笹山被告の母も証言台に立ち、「今後一生、子どもたちに関わるような仕事につかせない」と述べました。また、被害に遭った園児への思いを問われると、30秒ほど言葉を詰まらせた後「子どもたちに痛い思い、怖い思いをさせてしまって、 本当に申し訳ございません」と涙ながらに語りました。次の裁判は6月30日で被告人質問などが行われる予定です。