姶良市立の中学校に通う生徒が撮影した、道路上に土下座をさせるなどいじめが疑われる動画がネット上で拡散され、大きな問題に発展しています。23日夕方、姶良市教育委員会が会見を開き謝罪しました。市教委は「明らかないじめの事案であると判断し対応しています。



23日夕方に開かれた姶良市教育委員会の会見。



（姶良市教育委員会・前田光久教育長）

「生徒や保護者を含む多くのみなさまにご心配をおかけしていることに関して、まずは心よりお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」





動画は、今月8日に姶良市立の中学校の生徒が撮影したもので、複数の生徒が、1人の男子生徒を道路上に土下座をさせボールを頭にぶつけるといった内容でした。動画は、今月8日にSNSに投稿され今月19日に、別のSNSに投稿され拡散されたということです。学校に寄せられた連絡で事態が発覚し、学校が関係する生徒や、保護者に聞き取りを行い、動画の内容が事実であると確認。姶良市教育委員会は「明らかないじめの事案である」と判断しました。生徒が通う中学校では、全校生徒へのアンケートを行い22日夜、保護者への臨時の説明会が行われました。学校長が事案の概要や今後の対応について説明したということです。いじめは、日常的に行われていたのか？学校はこうした事態を想定できなかったのでしょうか？姶良市教育委員会は――。（姶良市教育委員会）「現在、そこを含めて確認中ですがまだコメントできる段階ではない」市教委は、学校や関係機関と協力しながらネット上で拡散された動画の削除を進めています。また、教職員への研修会を開き人権を尊重する教育や情報モラル教育の充実を図るということです。撮影した動画を生徒がSNSにあげたことで大きく発展した今回の問題。スマートフォンやSNSの使い方の難しさを改めて、痛感しました。そもそも、学校はいじめを事前に把握していたのか？していないとすれば、なぜ、できなかったのか？その点については、23日の会見では、はっきりした言葉はありませんでした。エブリィでは、生徒への影響を考慮して問題の動画の使用を控えてニュースを伝えました。