高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』より、悶絶級シチュエーションがノンストップで展開するお宅訪問シーン公開

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映画『山口くんはワルくない』より、応援上映のなかでも、客席が最高潮に盛り上がる本編シーンが公開された。

■“連絡先マウント”と“やきもち”に、笑い＆キュンが大渋滞

本作は恋に夢見るヒロイン・皐（高橋ひかる/ 「高」は、はしごだかが正式表記）と、彼女の前に現れた転校生の“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーで、斉木 優による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）が原作。

今回公開されたのは、風邪をひいてしまった山口くんの自宅に、皐と石崎（岩瀬洋志）がお見舞いに行くシーン。山口くんをめぐる皐vs石崎の攻防戦や、山口くんと皐の照れキュン度120パーセントの“名前呼び”ミッションなど、悶絶級シチュエーションがノンストップで繰り広げられる。

山口くんの部屋に上がるやいなや、彼のプライベート空間をドキドキで堪能する皐と石崎。石崎にいたっては、山口くんのベッドにすりすりするほどの溺愛っぷりを見せる。皐がなぜ山口くんの家の住所を知っていたかを尋ねると、「山口から連絡先を聞き出した」と得意気に答える石崎。自分の方が山口くんと距離が縮まっていると思っていた皐に対し、石崎は「（山口くんの）連絡先知らないの？」とドヤ顔で盛大にマウントを炸裂。劇場でも爆笑が起こる、本作屈指のコミカルな名シーンとなっている。

さらに、そこへ風呂上りで上半身裸の山口くんが突如現れ、ふたりは大パニック。目をそらしながら必死に抗議する皐の一方で、石崎はベッドにあった山口くんのTシャツで顔を覆い、直視できないほどの動揺を見せる。

そのまま石崎がコンビニに買い出しに出かけると、部屋は皐と山口くんのふたりきりの空間に…。連絡先を聞くチャンスだと勇気を出した皐を遮るように、「篠原さん、連絡先教えて」とド直球に切り出す山口くん。「石崎くんだけ篠原さんの連絡先知ってるの腹立つ…どないしたらええねん」と目線を逸らし、照れながらつぶやく姿は、どうやら皐と仲が良さそうな石崎に全力で“やきもち”を焼いていた様子。

観客からも「やきもち焼く姿にとにかくキュンキュンした！」と大反響を呼んでいる、山口くんのピュアすぎる姿は必見だ。さらにこの映像の直後、映画本編では、悶絶必至のとある展開も。

原作者の斉木優も、今回解禁したシーンをお気に入りシーンのひとつだと語り、「皐と山口くんが連絡先聞いたり、呼び方の相談したりするのがピュアでかわいかった」と太鼓判。

また監督を務めた守屋健太郎は、石崎を“いちばん好きなキャラクター”だと明かし、「少女漫画は多数あるが、石崎はこの作品がもつ独自の新しいキャラクター像。ヒロインを奪いあうという三角関係が多くの少女漫画にあるが、それに当てはまらない特異なキャラクターを映画でも生かしたかった。説明的でわかりやすいキャラクターにせず、原作にもある“理屈で行動していない石崎の面白さ”を大事にした」と語っている。

そんな監督の意思を受け継いだ石崎役の岩瀬洋志は、本作で“動きのアドリブ”を連発。本シーンでは、山口くんの部屋に入ってからベッドでにおいをかぐシーンや、飲み物を取りに行くよう皐を挑発する動作など、「余計な動きをたくさんしてほしい」という監督のリクエストに対し、石崎自身で抜群の表現力を発揮。

これには監督も「石崎を面白いキャラクターに仕上げてくれたし、山口くん＆皐＆石崎という、なかなか（他の）物語にはない関係性を表現してくれた」と大絶賛。座長・高橋恭平も「石崎（岩瀬）が山口と皐の関係をかき乱すお芝居をしていて、非常に刺激を受けた」と振り返っており、共演者からも一目置かれる存在となっている。

■新写真も一挙解禁

あわせて、新写真も一挙解禁。学校では見られない部屋着姿の山口くんや、隠し撮りした山口くんの写真を皐たちに得意げに見せびらかす石崎の姿、そして山口くん演じる高橋恭平が撮影現場でリラックスした柔らかな表情を見せるオフショットなど、エモすぎるカットが満載だ。

映画『山口くんはワルくない』は、大ヒット上映中。

■映画情報

映画『山口くんはワルくない』

大ヒット上映中

出演：高橋恭平 高橋ひかる 岩瀬洋志

上坂樹里 上原あまね 森日菜美 丈太郎 大塚萌香 今堀奏 永岡蓮王（AmBitious) 山口森広

春海四方 ふせえり

監督：守屋健太郎

脚本：高橋ナツコ

原作：斉木 優『山口くんはワルくない』（講談社「別冊フレンド」連載）

音楽：遠藤浩二

主題歌：「ビーマイベイベー」なにわ男子（ストームレーベルズ）

配給・宣伝・制作プロダクション：アスミック・エース

(C)2026『山口くんはワルくない』製作委員会 (C)斉木 優／講談社

■関連リンク

映画『山口くんはワルくない』作品サイト

https://yamaguchikun.asmik-ace.co.jp