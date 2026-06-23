ホルムズ海峡をめぐる情勢が依然として不透明ななか、ガソリン価格への影響が懸念されています。県内のガソリンスタンドでは、先行きを不安視する声が聞かれています。



新潟市西蒲区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1L当たりの価格は158円で県平均の171.1円を下回っています。



■イエスト 平倉浩幸常務取締役

「3月・4月は本当にしんどかったが、現在は燃料も価格も落ち着いている状況。」



県内のガソリン価格は2026年3月に過去最高となる190.6円を記録しましたが、現在は国の補助金などもあり価格が抑えられています。一方で、ホルムズ海峡をめぐる情勢は依然として不透明です。



■イエスト 平倉浩幸常務取締役

「価格も心配な面はあるし、物が入るんだろうか、高くなるんだろうか、どうやって売っていけばいいんだろうかという悩みは消えることはない。」



ガソリンそのものよりも深刻なのが、エンジンオイルの供給です。



■イエスト 平倉浩幸常務取締役

「エンジンオイル、とくにディーゼル用オイルがまったく入らない状態。一部、昨日連絡を取ったら7月上旬くらいにはなんとか･･･という話はしているが、実際に物が入ってこない限りはなかなか不安。」



店では、ガソリンや軽油の供給に問題はないとする一方、価格については補助金次第で上昇する可能性があるとみています。



■イエスト 平倉浩幸常務取締役

「原油が下がるなど相当なことがあれば別だが、現在国から出ている補助金が予算上減額されていくと思うので、どうしてもこの先価格は上がっていくと思う。」