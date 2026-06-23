新潟市の小学校で、火災予防への意識を高めてもらおうと出前授業が開かれました。先週、東京都内の小学校で火災が発生したことを受け、教職員に対しても避難経路の再確認を求めました。



新潟市秋葉区の金津小学校で開かれた消防による出前授業には、3年生の児童約30人が参加しました。児童らは、火災により廊下などが煙で充満したときと同じ状況を体験し、避難するときの姿勢やハンカチの必要性を学びました。



■児童

「(煙が充満したときは)壁をさわればいいことや、ハンカチがないときは腕や手で(口を)押さえたらいいと分かった。」



先週、東京都北区の小学校で火災が発生し児童8人を含む11人がケガをしました。火災を受け、消防は教職員に対しても避難経路の再確認など注意を呼びかけました。



■新潟市消防局予防課 藤田元樹係長

「今回の東京の火災を他人事と思わずに、どの学校でも起こりうることだと受け止め、できるところから取り組んでほしい。」



児童らは消火器の使い方についても学び、出前授業は今後も市内の各小学校で実施されます。