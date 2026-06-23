9人制バレー女子社会人「マツダクロス・ナイン」 結束を力に日本一へ
6人制とは違う、もうひとつのバレーボール。独自のルールと熱い駆け引きが魅力の「9人制バレーボール」です。広島で活動するチームを取材しました。
広島市を拠点に活動する9人制女子社会人チーム、マツダクロス・ナインです。創部は1957年、8チームで競われる9人制のトップリーグに参戦。昨シーズンは3位に入りました。
9人制バレーは、コートの広さが6人制と同じ。その一方で、コートに立つ選手は9人。ブロックの枚数が多く、レシーブする選手も多いため、激しい攻防が繰り広げられます。
「人数が多い分、ボールが落ちなくてラリーが続くことが特徴。」
■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー
「9人制バレーの魅力は？」
■マツダクロス・ナイン 中本 杏珠 主将
「結束力や仲間の大切さを、身にしみて感じている。」
さらに、9人制特有の“ネットプレー”も見どころ。6人制は、3回以内にボールを相手コートへ返しますが、ネットに触れた場合は最大4回まで、つなげられるのが9人制ならではのルールです。
その練習を私も体験しました。
■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー
「難しい。ネットに当てたらすぐ返ってくる。頭の回転が難しい。」
Q．（ネットプレーは）プレーに、どういい影響が出る？
■マツダクロス・ナイン 吉田 京香 選手
「間をつくる。1本目で返せるところを、いったんネットに当てることによって、スパイクが下がりやすくなり、1回落ち着くプレーもネットを使ってやっている。」
強さの理由は、技術だけではありません。コートを離れると・・・。
■マツダクロス・ナイン 曽木 祐奈 選手
「手のしわとしわを合わせて幸せ。膝と膝を合わせて女子バレー！」■チームメート
「イエーイ！」
年齢関係なく仲が良く、個性豊かな選手たち。その明るさが強さにもつながっています。
■マツダクロス・ナイン 曽木 祐奈 選手
「みんなが1つの目標に向かっているというか、チームワークの良さを感じる。」
笑顔が絶えないマツダクロス・ナイン。その明るさと結束力を武器に頂点に挑みます。
■マツダ クロス・ナイン 中本 杏珠 主将
「目標は日本一ですが、まずは目の前の一戦一戦を勝ち切れるように、全員でコミュニケーションを取りながら準備していきたいと思います。」
【2026年6月23日 放送】