6人制とは違う、もうひとつのバレーボール。独自のルールと熱い駆け引きが魅力の「9人制バレーボール」です。広島で活動するチームを取材しました。



広島市を拠点に活動する9人制女子社会人チーム、マツダクロス・ナインです。創部は1957年、8チームで競われる9人制のトップリーグに参戦。昨シーズンは3位に入りました。

9人制バレーは、コートの広さが6人制と同じ。その一方で、コートに立つ選手は9人。ブロックの枚数が多く、レシーブする選手も多いため、激しい攻防が繰り広げられます。





■マツダクロス・ナイン 中本 杏珠 主将「人数が多い分、ボールが落ちなくてラリーが続くことが特徴。」■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー「9人制バレーの魅力は？」■マツダクロス・ナイン 中本 杏珠 主将「結束力や仲間の大切さを、身にしみて感じている。」さらに、9人制特有の“ネットプレー”も見どころ。6人制は、3回以内にボールを相手コートへ返しますが、ネットに触れた場合は最大4回まで、つなげられるのが9人制ならではのルールです。その練習を私も体験しました。■広島テレビ 有田 優理香 アナウンサー「難しい。ネットに当てたらすぐ返ってくる。頭の回転が難しい。」Q．（ネットプレーは）プレーに、どういい影響が出る？■マツダクロス・ナイン 吉田 京香 選手「間をつくる。1本目で返せるところを、いったんネットに当てることによって、スパイクが下がりやすくなり、1回落ち着くプレーもネットを使ってやっている。」強さの理由は、技術だけではありません。コートを離れると・・・。■マツダクロス・ナイン 曽木 祐奈 選手「手のしわとしわを合わせて幸せ。膝と膝を合わせて女子バレー！」■チームメート「イエーイ！」年齢関係なく仲が良く、個性豊かな選手たち。その明るさが強さにもつながっています。■マツダクロス・ナイン 曽木 祐奈 選手「みんなが1つの目標に向かっているというか、チームワークの良さを感じる。」笑顔が絶えないマツダクロス・ナイン。その明るさと結束力を武器に頂点に挑みます。■マツダ クロス・ナイン 中本 杏珠 主将「目標は日本一ですが、まずは目の前の一戦一戦を勝ち切れるように、全員でコミュニケーションを取りながら準備していきたいと思います。」【2026年6月23日 放送】