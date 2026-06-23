男児(５)が姿を消すまで 両親の話から見えてきた当時の詳しい状況 浴室は内側から施錠 室外機に足？ドライヤーで音聞こえず
霧島市の温泉施設で、男の子が行方不明になってから50時間以上が経過しましたが、現在も行方はわかっていません。「一刻も早く見つかってほしい」と訴える両親。2人の話から当時の詳しい状況が新たに見えてきました。
■温泉施設で5歳男児が行方不明 川転落の可能性も捜索続く
（記者）
「午前10時過ぎ。現場付近では、小雨が降っている中、天降川では川の中に入って捜索が続いている」
■下流や用水路も重点捜索 消防団「早く見つかってほしい」
（記者）
「現場から1キロほど下流。天降川の本流だけでなく、わきの用水路も捜索している。先ほどから水路を中心に捜索している。中に入っていく様子も見られた、水路を重点的に捜索している」
懸命な捜索活動を続ける、地域の消防団員は――。
（消防団）
「本当なら降りて護岸を捜索した方がいいが、なかなかできない（早く見つかってほしい？）そうですね、3日目ですので」
（消防団）
「（天降川は）水量が多ければかなり増水するし少ないときは底が見えるぐらい。早く見つかってほしい、それだけ」
■浴室の内側から鍵 開いた窓… 当時の状況が明らかに
また、嶺臣ちゃんの両親は、23日、KYTの取材に対し、「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。
そして、両親の話から当時の詳しい状況も新たに見えてきました。21日、両親と2歳の弟と一緒に入浴していた嶺臣ちゃん。まず、最初に母親が、そして次に弟がそれぞれ浴室から上がります。そして、父親と2人になった嶺臣ちゃんは、「まだ入りたい」と話し、父親が先に脱衣所へ。
嶺臣ちゃんは、お風呂や水が大好きなため、両親はいつものことだと思い、脱衣所で着替えていました。
それから数分後、嶺臣ちゃんをお風呂から上げようとしたところ、浴室には内カギがかけられている状況だったといいます。両親がどうにかカギを開け浴室内に入ると、嶺臣ちゃんの姿がなく、内湯の窓は開いた状態だったということです。両親は脱衣所にいた際、ドライヤーをしていて、浴室内の音は聞こえなかったと話していました。
■窓の外に足場か 室外機や植栽経て川へ転落の可能性も
また、こちらは施設付近の状況を示したものです。施設の支配人によると、建物から約1.8メートル下に幅5メートルほどの植栽空間があり、一部では盛り土がしてあるといいます。
また、23日、新たにわかったのは、両親によると、外にはエアコンの室外機があったということです。嶺臣ちゃんでも足をかければ、下に降りられる高さだったということです。そして、さらにその下に、幅約2.8メートルの護岸があり、その先が天降川です。
■発見に至らず捜索打ち切り 霧島警察署0995‐47‐2110情報の提供を
日帰り旅行で鹿児島を訪れ、動物園の帰りに温泉に立ち寄ったという嶺臣ちゃん。23日は、警察と消防が約100人態勢で捜索にあたりましたが発見には至らず、午後5時までに捜索が打ち切られました。
嶺臣ちゃんの身長は約115センチ、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の黒髪、体型はやせ型で衣服や靴は身に着けていないということです。霧島警察署は0995‐47‐2110まで情報の提供を呼びかけています。