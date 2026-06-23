霧島市の温泉施設で、男の子が行方不明になってから50時間以上が経過しましたが、現在も行方はわかっていません。「一刻も早く見つかってほしい」と訴える両親。2人の話から当時の詳しい状況が新たに見えてきました。

■温泉施設で5歳男児が行方不明 川転落の可能性も捜索続く

（記者）

「午前10時過ぎ。現場付近では、小雨が降っている中、天降川では川の中に入って捜索が続いている」





■下流や用水路も重点捜索 消防団「早く見つかってほしい」

行方がわからなくなっているのは、熊本県八代市の田中 嶺臣ちゃん（5）です。嶺臣ちゃんは、21日、家族と天降川沿いの「かれい川の湯」を訪れ、露天風呂付きの家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。警察と消防は、嶺臣ちゃんが天降川に落ちた可能性もあるとみて、21日から捜索を続けていますが、現在も行方はわかっていません。

（記者）

「現場から1キロほど下流。天降川の本流だけでなく、わきの用水路も捜索している。先ほどから水路を中心に捜索している。中に入っていく様子も見られた、水路を重点的に捜索している」



懸命な捜索活動を続ける、地域の消防団員は――。



（消防団）

「本当なら降りて護岸を捜索した方がいいが、なかなかできない（早く見つかってほしい？）そうですね、3日目ですので」



（消防団）

「（天降川は）水量が多ければかなり増水するし少ないときは底が見えるぐらい。早く見つかってほしい、それだけ」

■浴室の内側から鍵 開いた窓… 当時の状況が明らかに

また、嶺臣ちゃんの両親は、23日、KYTの取材に対し、「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。



そして、両親の話から当時の詳しい状況も新たに見えてきました。21日、両親と2歳の弟と一緒に入浴していた嶺臣ちゃん。まず、最初に母親が、そして次に弟がそれぞれ浴室から上がります。そして、父親と2人になった嶺臣ちゃんは、「まだ入りたい」と話し、父親が先に脱衣所へ。



嶺臣ちゃんは、お風呂や水が大好きなため、両親はいつものことだと思い、脱衣所で着替えていました。



それから数分後、嶺臣ちゃんをお風呂から上げようとしたところ、浴室には内カギがかけられている状況だったといいます。両親がどうにかカギを開け浴室内に入ると、嶺臣ちゃんの姿がなく、内湯の窓は開いた状態だったということです。両親は脱衣所にいた際、ドライヤーをしていて、浴室内の音は聞こえなかったと話していました。

■窓の外に足場か 室外機や植栽経て川へ転落の可能性も

また、こちらは施設付近の状況を示したものです。施設の支配人によると、建物から約1.8メートル下に幅5メートルほどの植栽空間があり、一部では盛り土がしてあるといいます。



また、23日、新たにわかったのは、両親によると、外にはエアコンの室外機があったということです。嶺臣ちゃんでも足をかければ、下に降りられる高さだったということです。そして、さらにその下に、幅約2.8メートルの護岸があり、その先が天降川です。

■発見に至らず捜索打ち切り 霧島警察署0995‐47‐2110情報の提供を

日帰り旅行で鹿児島を訪れ、動物園の帰りに温泉に立ち寄ったという嶺臣ちゃん。23日は、警察と消防が約100人態勢で捜索にあたりましたが発見には至らず、午後5時までに捜索が打ち切られました。



嶺臣ちゃんの身長は約115センチ、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の黒髪、体型はやせ型で衣服や靴は身に着けていないということです。霧島警察署は0995‐47‐2110まで情報の提供を呼びかけています。