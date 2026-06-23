『ダンダダン』アイナ・ジ・エンド＆『呪術廻戦』羊文学、初対バン決定 神戸で10・27開催へ【コメント】
関西から音楽シーン全体を“つなげる”音楽イベント『SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -』が10月27日、神戸国際会館こくさいホールで開催されることが決まり、アイナ・ジ・エンドと羊文学の出演が発表された。
【画像】アイナ・ジ・エンド×羊文学が共演『SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -』グッズ登場
アイナは、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中-On The Way-」を担当。羊文学は、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」を手がけている。イベントを企画するMBSテレビとゆかりが深い2組が、関西・神戸で初対バンとなる。
チケットは、それぞれのファンクラブで先行受付を開始（抽選）。オフィシャル先行は7月5日から。
■アイナ・ジ・エンド コメント
羊文学を聞きながらドライブすると宙に浮いてるような浮遊感を得られる。でもライブでみると体に地鳴りがする程にサウンドは重く、かっこいいがこびりつく。大好きなバンドです。楽しみです。
■羊文学 コメント
【塩塚モエカ】アイナさんはミュージシャンとしても人としても憧れの存在！一緒にライブできるのが、とても楽しみです。芯を強く、万全で演奏したいです。よろしくお願いします。
【河西ゆりか】アイナさんとは同じ現場で会うことが多く、その度に彼女の表現力にいつも釘付けになっています。今回は改めて対バンという形で、もっと色んな部分知れるのが楽しみです。
■公演概要
タイトル：SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -
日時：2026年10月27日（火）開場 18:00／開演 19:00
会場：神戸国際会館こくさいホール
出演：アイナ・ジ・エンド／羊文学
主催：SOUND CONNECTION実行委員会
企画・制作：MBSテレビ／GREENS／イープラス
【画像】アイナ・ジ・エンド×羊文学が共演『SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -』グッズ登場
アイナは、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中-On The Way-」を担当。羊文学は、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」を手がけている。イベントを企画するMBSテレビとゆかりが深い2組が、関西・神戸で初対バンとなる。
■アイナ・ジ・エンド コメント
羊文学を聞きながらドライブすると宙に浮いてるような浮遊感を得られる。でもライブでみると体に地鳴りがする程にサウンドは重く、かっこいいがこびりつく。大好きなバンドです。楽しみです。
■羊文学 コメント
【塩塚モエカ】アイナさんはミュージシャンとしても人としても憧れの存在！一緒にライブできるのが、とても楽しみです。芯を強く、万全で演奏したいです。よろしくお願いします。
【河西ゆりか】アイナさんとは同じ現場で会うことが多く、その度に彼女の表現力にいつも釘付けになっています。今回は改めて対バンという形で、もっと色んな部分知れるのが楽しみです。
■公演概要
タイトル：SOUND CONNECTION - Mirroring Lights -
日時：2026年10月27日（火）開場 18:00／開演 19:00
会場：神戸国際会館こくさいホール
出演：アイナ・ジ・エンド／羊文学
主催：SOUND CONNECTION実行委員会
企画・制作：MBSテレビ／GREENS／イープラス