6月24日（水）の近畿地方は、再び天気が下り坂。午後は広い範囲で雨具の出番となりそうです。

梅雨前線が北上し、近畿地方に近づくでしょう。このため、午前中は多少薄日の差すところもあるくらいですが、昼頃からは南から雨が降りだす見込みです。大阪や神戸も夕方には雨となり、夜は雨の範囲がさらに北へと広がるでしょう。帰りに備えて、傘をお持ちください。夜遅くなると、発達した雨雲が南の地域を中心に流れ込むようになり、どしゃ降りのところがあるでしょう。25日（木）にかけて和歌山県を中心に大雨となるおそれがあります。

朝の最低気温は前日と同じくらいのところが多く、16～21℃程でしょう。日中の最高気温は、前日より高くなるところが多く、北部と中部は26～28℃くらいの見込みです。湿気が多く、ムシムシ感じるようになりそうです。

台風8号が新たに発生し、非常に強い台風7号とともに北上し、列島に近づく見込みです。近畿地方では特に7号の影響を受けて、27日（土）を中心に荒れた天気や大雨となるおそれが出てきました。まだ進路の予想にはブレがあるため、最新の情報を確認するようにしてください。