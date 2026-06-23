熊本県には、あす24日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。

【写真を見る】熊本に24日線状降水帯の恐れ…去年は大雨で車水没が相次ぐ JAFが警告する「冠水路の危険」と「事前の高台避難」とは

去年8月の記録的な大雨では、熊本市内でも河川の氾濫や内水氾濫が起き、車の水没被害が相次ぎました。被害を防ぐにはどうすれば良いのか。「車のプロ」に対策を聞きました。

JAFの担当者が当時を振り返る

あの時、現場はどうなっていたのでしょうか。

JAF熊本支部 松永教裕さん「出動依頼が1日で1400件ほどあった。前年が180件でしたので、約8倍依頼が増加した」

大雨の際、どうすれば車の水没被害を防げるのか。ポイントは、エンジンが空気を取り込む「吸入口」の位置です。

JAF熊本支部 松永教裕さん「空気の吸入口がここにあるので、水を吸ってしまうとエンジンまで入ってしまって、エンジンが故障する。タイヤ半分くらい浸かった冠水路を走行すると、すごい水を撒きあげてしまうので、その水が入ってしまう」

その道路、その駐車場、大丈夫？

走行中に特に気をつけるべき場所は、アンダーパスや河川付近の道路。普段通る場所などは、あらかじめ「ハザードマップ」で危険な場所がないか確認しておくことも大切です。

JAF熊本支部 松永教裕さん「冠水した道路は水の深さも分からないし、側溝が分からず、落ちてしまう車があるので、冠水した道路には近づかない。勇気をもって引き返してもらいたい」

万が一、車内に水が入るとさらに被害が広がります。

JAF熊本支部 松永教裕さん「車は足もと付近に色んなコンピューターが入っている場合や配線があるので故障の原因になる可能性がある」

車の水没を想定した実験から――

2分で運転席の足元まで浸水し、5分後にはハンドル部分まで水位が上がりました。

JAF熊本支部 松永教裕さん「（水圧で）ドアも開かない時はパワーウィンドウで窓を開けてもらうのが一番だが、それも難しければレスキューハンマーを常備し、そちらでガラスを割って脱出してっもらう方法になる」

愛車を守るために――

去年8月の大雨で被害に遭い、車両保険が支払われたのは、熊本県内だけで1万2000件以上。愛車を守るには「事前の備え」が大切です。

JAF熊本支部 松永教裕さん「大雨予報が出たときは高いところに車を移動させる。例えば立体駐車場にその日は置いておくとか。そういった事前の行動が一番良い」

去年8月の大雨では多くの車が水没しましたが、避難先となるのが、高台や立体駐車場です。

熊本県遊技業協同組合は「要望があればパチンコ店の立体駐車場を開放するので、近くの店に連絡を」と呼びかけています。

複数の車を所有している場合は、事前に1台だけでも避難させておけば全滅を防げますし、避難先をあらかじめ考えておくことが大切です。