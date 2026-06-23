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あすにかけて、九州と四国で今年一番の大雨のおそれがあります。九州北部では、危険な線状降水帯が発生する可能性もあります。傘が全く役に立たないほどの猛烈な雨が降り、道路があっという間に川になるような降り方をしそうです。急な川の増水や土砂災害にも警戒してください。

【CGで見る】ダブル台風の進路図と明日以降の天気

【九州と四国は警報級大雨のおそれ】

梅雨前線の活動が活発になるため、九州や四国で、あすは警報級の大雨の所があるでしょう。今年一番の大雨になり、九州北部ではあす昼すぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもありそうです。

〈予想雨量〉（あす夕方まで多い所）
九州北部　　　:300ミリ
九州南部・四国:180ミリ

あすは西日本で朝から雨が降り、東海や関東では夜になると、次第に雨が降り出してくるでしょう。一方、前線から遠い北日本は晴れて日差しが強い見込みです。

【台風7号は沖縄直撃、台風8号も発生】

沖縄の南の海上にある非常に強い台風7号は、あさって先島諸島に接近し、金曜日は沖縄本島に強い勢力で接近するでしょう。その後、土曜日から日曜日には九州から本州の南岸を進み、本州でも大雨のおそれがありそうです。

一方、本州のはるか南の海上で今朝、台風8号が発生しました。発達はない予想ですが、今週末に伊豆諸島に接近する可能性がありそうです。

【あすは西日本で涼しい体感】

あすの各地の予想最高気温です。
札幌　:24℃　釧路　:17℃
青森　:24℃　盛岡　:27℃
仙台　:25℃　新潟　:26℃
長野　:27℃　金沢　:27℃
名古屋:28℃　東京　:25℃
大阪　:27℃　岡山　:21℃
広島　:22℃　松江　:23℃
高知　:22℃　福岡　:23℃
鹿児島:26℃　那覇　:33℃

晴れる北日本ではきょうより高くなりますが、雨が降る西日本は平年より気温が低く、涼しいでしょう。