あすにかけて、九州と四国で今年一番の大雨のおそれがあります。九州北部では、危険な線状降水帯が発生する可能性もあります。傘が全く役に立たないほどの猛烈な雨が降り、道路があっという間に川になるような降り方をしそうです。急な川の増水や土砂災害にも警戒してください。

【CGで見る】ダブル台風の進路図と明日以降の天気

【九州と四国は警報級大雨のおそれ】

梅雨前線の活動が活発になるため、九州や四国で、あすは警報級の大雨の所があるでしょう。今年一番の大雨になり、九州北部ではあす昼すぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもありそうです。





【台風7号は沖縄直撃、台風8号も発生】

〈予想雨量〉（あす夕方まで多い所）九州北部 :300ミリ九州南部・四国:180ミリあすは西日本で朝から雨が降り、東海や関東では夜になると、次第に雨が降り出してくるでしょう。一方、前線から遠い北日本は晴れて日差しが強い見込みです。

沖縄の南の海上にある非常に強い台風7号は、あさって先島諸島に接近し、金曜日は沖縄本島に強い勢力で接近するでしょう。その後、土曜日から日曜日には九州から本州の南岸を進み、本州でも大雨のおそれがありそうです。



一方、本州のはるか南の海上で今朝、台風8号が発生しました。発達はない予想ですが、今週末に伊豆諸島に接近する可能性がありそうです。

【あすは西日本で涼しい体感】

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :24℃ 釧路 :17℃

青森 :24℃ 盛岡 :27℃

仙台 :25℃ 新潟 :26℃

長野 :27℃ 金沢 :27℃

名古屋:28℃ 東京 :25℃

大阪 :27℃ 岡山 :21℃

広島 :22℃ 松江 :23℃

高知 :22℃ 福岡 :23℃

鹿児島:26℃ 那覇 :33℃



晴れる北日本ではきょうより高くなりますが、雨が降る西日本は平年より気温が低く、涼しいでしょう。