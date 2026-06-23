【ダブル台風発生】台風7号は沖縄直撃か 24日は九州・四国で今年一番の大雨 九州北部では危険な線状降水帯が発生するおそれ
あすにかけて、九州と四国で今年一番の大雨のおそれがあります。九州北部では、危険な線状降水帯が発生する可能性もあります。傘が全く役に立たないほどの猛烈な雨が降り、道路があっという間に川になるような降り方をしそうです。急な川の増水や土砂災害にも警戒してください。
【九州と四国は警報級大雨のおそれ】
梅雨前線の活動が活発になるため、九州や四国で、あすは警報級の大雨の所があるでしょう。今年一番の大雨になり、九州北部ではあす昼すぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれもありそうです。
九州北部 :300ミリ
九州南部・四国:180ミリ
あすは西日本で朝から雨が降り、東海や関東では夜になると、次第に雨が降り出してくるでしょう。一方、前線から遠い北日本は晴れて日差しが強い見込みです。
【台風7号は沖縄直撃、台風8号も発生】
沖縄の南の海上にある非常に強い台風7号は、あさって先島諸島に接近し、金曜日は沖縄本島に強い勢力で接近するでしょう。その後、土曜日から日曜日には九州から本州の南岸を進み、本州でも大雨のおそれがありそうです。
一方、本州のはるか南の海上で今朝、台風8号が発生しました。発達はない予想ですが、今週末に伊豆諸島に接近する可能性がありそうです。
【あすは西日本で涼しい体感】
あすの各地の予想最高気温です。
札幌 :24℃ 釧路 :17℃
青森 :24℃ 盛岡 :27℃
仙台 :25℃ 新潟 :26℃
長野 :27℃ 金沢 :27℃
名古屋:28℃ 東京 :25℃
大阪 :27℃ 岡山 :21℃
広島 :22℃ 松江 :23℃
高知 :22℃ 福岡 :23℃
鹿児島:26℃ 那覇 :33℃
晴れる北日本ではきょうより高くなりますが、雨が降る西日本は平年より気温が低く、涼しいでしょう。