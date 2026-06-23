スーパーコンピューターの計算速度を競う世界ランキング「ＴＯＰ５００」で、中国の最新鋭機「ラインシャイン」が米国のスパコンを抜いて首位に立った。

スパコンの研究者らで作る国際会議が２３日発表した。中国勢がトップの座につくのは約９年ぶり。理化学研究所と富士通が共同開発した「富岳」は９位だった。

順位は毎年２回公表され、中国勢の首位は２０１７年１１月以来。新鋭機は国家スパコン深センセンターが開発し、計算速度は毎秒２１９京８４００兆回（京は１兆の１万倍）だった。人工知能（ＡＩ）の処理能力を競う部門は４位となった。

ＴＯＰ５００の中国勢は２３年１１月以降、１０位以内からも消えていた。背景には、米国が１８年以降に強化した先端半導体の対中輸出規制があるとみられる。中国は対抗上、情報開示を控えていた可能性があり、新鋭機について日本政府関係者は「自国技術を中心に作ったスパコンの性能を誇示する狙いでは」と推測する。

筑波大の建部修見教授（計算機科学）は「新鋭機はＡＩに必要な計算能力も引き出し、高い技術力をうかがわせる。今後、日米中などでしのぎを削っていくことになるだろう」と話す。