6月21日、サッカー日本代表の上田綺世（あやせ）選手の妻で、モデルやYouTuberとして活動する由布菜月が自身のInstagramを更新。

《初めての父の日 いつもありがとう！そしておめでとー！！》と夫へ感謝と祝福のメッセージを送った。この文面とともに、愛娘が上田のアクリルスタンドを握りしめている写真などを添えている。

Instagramのコメント欄には

《いいね100万回押せる きゃわ》

《父の日に2点決めるパパかっこよすぎ べびちゃん自慢のパパすぎる》

など称賛する声が見られる。

「6月21日、『FIFAワールドカップ2026』にて、日本対チュニジア戦がおこなわれ、上田選手が2ゴール1アシストの大活躍を見せ、4−0の快勝に大きく貢献しました。上田選手は世界中が注目するなかで傑出したパフォーマンスを披露し、この試合のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出されました。この活躍に、世界最高峰のプレミアリーグの複数のチームなどが獲得候補としてリストアップしているなどと報じられています」（スポーツ紙記者）

由布が上田と結婚したのは2022年2月だった。

「福岡県出身でモデルとして活動しながらYouTuberとしても活躍する由布さんは、飾らない人柄と上田さんを献身的にサポートする姿が同世代の女性を中心に支持され、Instagramのフォロワー数35万人、YouTube『由布菜月 / Natsuki Yufu』のチャンネル登録者数は21万人（2026年6月23日時点）と人気インフルエンサーです。

由布さんと上田さんは、2022年2月9日にそれぞれが自身のInstagramで結婚を発表しました。上田さんがオランダの名門チーム・フェイエノールトでプレーしていることから、現在2人はオランダで生活しています。2人の出会いについては結婚後の2022年10月26日に由布さんが配信したYouTubeで、『友達の友達です。友達同士でご飯を食べに行ったときに、初めて会いました』と話しています。また、上田さんの好きなところを3つ教えてくださいと質問されると、『笑顔、優しい、めちゃめちゃポジティブ』と答えていました。ファンの間では《由布さんが試合観戦に来たときは上田さんがゴールを決める》というジンクスがあり、“勝利の女神”と呼ばれているそうです」（芸能記者）

結婚から4年が経ち、2026年4月には第1子が誕生している。

「4月29日に由布さんは女児を出産したことを報告しました。6月11日にはInstagramで娘の1カ月検診を報告。動画で子育てのリアルな1日の流れを投稿し、《ゆふちゃんの投稿を見るたび、本当にいいお母さんだな〜とほっこりしたり、自分ももう一踏ん張りしようと力が湧いてきたりしています》《産後とは思えないほどの綺麗さ、、私も頑張らなければ、、》といったコメントが寄せられていました」（同前）

日本代表は6月26日朝8時（現地時間6月25日）に、グループリーグ最終戦でスウェーデン代表と激突。我らがエース・上田のゴールで予選突破を決めてほしい。