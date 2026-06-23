KDDI、ISP向けのメールシステムに不正アクセス J:COMやニフティの利用者に影響
KDDIは6月23日、インターネットサービスプロバイダー（ISP）に提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、ISP事業者の電子メールサービスの情報の一部が外部に漏洩した可能性があると発表した。対象のISP事業者はJ:COMやニフティ、ビッグローブなどで、利用している人に対してはメールパスワードの変更を求めている。
情報漏洩の可能性があるISP事業者は以下の通り。
株式会社 STNet…「ピカラ光サービス」「ピカラモバイルサービス」 「お仕事ピカラサービス」に係るメールサービス
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ…レンタルサーバー「CPI」のメールサービス
JCOM株式会社…「J:COM NET」とケーブルテレビ事業者向けメールサービス
中部テレコミュニケーション株式会社…コミュファ光・ビジネスコミュファのメールサービス
ニフティ株式会社…@nifty メール
ビッグローブ株式会社…BIGLOBEメール
漏洩した可能性のあるメール関連情報は、各ISP事業者のメールサービスにて作成したメールボックスに紐づくメールアドレスやパスワード（最大1,422万件）。
今回の不正アクセスにより、メールアドレスやパスワードが第三者に不正取得されている可能性があるため、メールパスワードの変更を求めている。ISP事業者から提供される情報を確認のうえ、早急に対応するのがよいだろう。
情報漏洩の可能性があるISP事業者は以下の通り。
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ…レンタルサーバー「CPI」のメールサービス
JCOM株式会社…「J:COM NET」とケーブルテレビ事業者向けメールサービス
中部テレコミュニケーション株式会社…コミュファ光・ビジネスコミュファのメールサービス
ニフティ株式会社…@nifty メール
ビッグローブ株式会社…BIGLOBEメール
漏洩した可能性のあるメール関連情報は、各ISP事業者のメールサービスにて作成したメールボックスに紐づくメールアドレスやパスワード（最大1,422万件）。
今回の不正アクセスにより、メールアドレスやパスワードが第三者に不正取得されている可能性があるため、メールパスワードの変更を求めている。ISP事業者から提供される情報を確認のうえ、早急に対応するのがよいだろう。