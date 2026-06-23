オールスター第2回中間発表

米大リーグ（MLB）機構は22日（日本時間23日）、オールスター戦（7月14日・フィラデルフィア）の先発野手を対象にしたファン投票の第2回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグの指名打者部門で、両リーグの全部門を通じて1位となる231万735票を獲得した。今回、発表された数字の中で、同リーグ二塁手部門の“異変”が話題となっている。

二塁手部門は大きく割れた。4位となる65万9500票を集めたのがキム・ヘソン内野手（ドジャース）だった。キムは5月下旬にマイナー降格となっており、6月はメジャーの舞台で戦えていなかった。トップは今季打率.280、12本塁打のスイッチヒッターのオジー・アルビーズ内野手（ブレーブス）で97万2537票だった。

米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者がXで投票結果を投稿すると、SNSではファンからさまざまなコメントが相次いだ。

「キムに投票したのは誰だ？」

「LAによる不正投票の証拠だ」

「3Aのキムが4位って面白すぎる」

「ありえない名前が入っているな」

「ルイス・アラエスより前にいるぞ（笑）」

オールスターのファン投票は、もちろん成績だけで決まるものではないが、米ファンの間で思わぬ話題を集めている。



（THE ANSWER編集部）