ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「球界のキムタク」と言われた自身を引き継ぐ現在のイケメン後輩３選手の実名を明かした。

この日の番組では「五十嵐亮太にぶっちゃけて答えてほしい質問」コーナーを展開。「五十嵐さんがオススメする現在の球界のイケメン選手は？」を聞かれると「僕はヤクルトとホークスに所属してたんですけど、ヤクルトで言うと、内山壮真。ホークスで言うと、周東（佑京）選手。この２人です」と実名を口に。

内山については「イケメンなんですよ。かわいいし、ユーティリティープレーヤー」。周東についても「男前で今、大人気です。体もすっごい、いい体してるんですよ。今年、鍛えて去年よりも大きくなってる。足も速いんですよ」と熱弁。

さらに「柳田悠岐。ずっと男前です。すっごい打球を打てるバッターだし、足も速いし、身長も大きいし完璧です」とソフトバンクのスーパースターの名前を挙げたところで共演の作家・岩下尚史さんが「性格もいいんでしょ？」と聞くと「もちろん！ それもありきです」と笑顔で話していた。