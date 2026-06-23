女優の安田聖愛が23日、自身のインスタグラムを更新。節目の誕生日を迎えたことを幼少期の写真とともに報告した。



【写真】お目めパッチリは今も変わらず 将来が約束されていたかのような美少女

「30歳になりました！ついに！という気持ち。笑」と勢いよく書き出したものの、「30歳ってもっと大人だと思ってたけど、30歳だからと言って特に何か変わるわけではなかった笑 特に変わらないでいたいなとも思う」と感慨深げ。「毎年同じことを言っているけど、30歳でもいくつになっても、感謝の気持ちを忘れずに。怒りよりも優しさと思いやりを持って穏やかでいたいです」と抱負をつづった。



SNSや公式サイトで5月1日に一般男性と入籍したことを発表したばかり。「先月は結婚発表をさせていただいて、皆さんからの温かいコメントを読んで本当にいろんな方に支えられているなと思いました。本当にめちゃくちゃ嬉しかったし励みになりました。とってもありがとうです!」とあらためて周囲への謝意を記した。



投稿では、オーバーオールを着てお下げ髪の可愛らしい幼少期の写真と、切り花を手に感激したような表情の近影を公開。「30歳ってことなので？子どもの頃の私も載せておきます笑 お父さん、お母さんありがとう」と両親への感謝で結んだ。



14歳で第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン「スターオーディション2010」グランプリ受賞。当時、中学2年生だった美少女もすっかり大人の女性となり、ファンからは「時の流れにビックリww」「せあ！おめでとうー!!!!」「大きくなったねー。立派に育ちました」「素敵な30代をお過ごし下さい」などと祝福の声が寄せられている。



安田はこれまで、フジテレビ系「GTO」、NHK「半分、青い。」「虎に翼」「光る君へ」など多くのドラマに出演。「龍角散のどすっきりタブレット」CMでも爽やかなイメージで注目された。



（よろず～ニュース編集部）