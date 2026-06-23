東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【天気図】

24日は梅雨前線が北上し、九州北部にかかる見通しです。前線のとがった部分は湿った空気が集まりやすく、このとがった部分が通過する所で大雨となります。



【雨の予想】

23日夜遅くになると雨脚が次第に強まります。24日になると、さらに活発な雨雲が流れ込むようになり、24日朝は福岡や佐賀で雨脚が強まる見通しです。24日は強弱を繰り返しながら一日雨となり、25日にかけても雨の降り方に注意が必要です。





【予想される雨の量】長崎県を中心に、この先48時間で300ミリを超える雨となる恐れがあり、福岡や佐賀でも200ミリを超えるような所がある予想です。また、長崎県や熊本県では、24日の昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。線状降水帯が発生した場合は、予想を上回る大雨となる恐れがあり、湿った空気の流れ込みが少し北へずれると、福岡や佐賀でも大雨となります。暗い時間帯に雨が強まるので、今のうちにハザードマップの確認や側溝の掃除など、雨への備えをしてください。【台風進路図】23日に台風8号が発生し、ダブル台風となっていますが、九州に影響を及ぼす可能性があるのは台風7号です。まだ予報円は大きいものの、週末にかけて九州に接近する見通しです。予報がまだ定まっていないので、今後の情報に留意してください。【週間予報】24日と25日は、梅雨前線による警報級の大雨に注意・警戒してください。週末は台風7号が接近し、雨や風が強まる可能性があります。引き続き、災害への備えを進めてください。