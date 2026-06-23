高知県内は、6月24日昼過ぎから局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。



気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。



6月24日から25日にかけて梅雨前線が四国地方の太平洋側に北上して停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、県内では、24日昼過ぎから25日午前中にかけて局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。





24日に予想される1時間の雨の量は、多い所で、中部と西部で50ミリ、東部で60ミリ、となっています。また、午後6時までに、予想される24時間の雨の量は、県内全域多い所で、180ミリとなっています。気象台では、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけ、また、土砂災害や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。気になる台風の進路です。非常に強い台風7号は、24日午後3時には、フィリピンの東にあって北西に進んでいます。26日には、沖縄本島の近海を通って北東に進み、翌27日には、九州・四国の南側の太平洋上を通過する見込みです。また、23日午前、台風8号も発生しました。台風8号は、午後3時には、マリアナ諸島にあって西に進んでいます。26日には、日本の南の海上を北へ進み、翌27日には、日本の東側にあって温帯低気圧に変わる見込みです。