入浴中に行方不明…5歳男児の捜索続く　直後に父親が川に飛び込み下流まで泳いで捜すも発見できず　鹿児島・霧島市

鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた5歳男児が3分ほどの間に行方不明になった。浴室の窓が開いていたことから川への転落の可能性があり、警察と消防が約100人態勢で捜索を続けている。直後に父親が増水する川を泳いで男児を捜すなど当時の状況が明らかになった。

家族風呂に入浴中の5歳男児が行方不明…当時の状況

鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた田中嶺臣（れお）ちゃん5歳が行方不明になってから、23日で3日目を迎える中、嶺臣ちゃんの両親が当時の状況を語った。

轟木康陽記者：

午前9時半です、県警のドローンが男の子の捜索に向かいます。

川を捜索する消防隊員たち。

鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で21日から行方不明になっている熊本県八代市の保育園児、田中嶺臣ちゃん5歳。

23日も警察と消防あわせて約100人態勢で、現場付近の川を中心に捜索を続けていた。

捜索現場には、不安そうな表情を浮かべながら見守る嶺臣ちゃんの両親の姿があった。

当時、現場で一体何があったのか。

嶺臣ちゃんの母親「子どもが見当たらなくなった。川に落ちたかもしれない」

21日午後3時半ごろ、霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、嶺臣ちゃんの姿が突然、見えなくなった。

これは実際に嶺臣ちゃんの家族が利用した家族湯。

当時、嶺臣ちゃんは両親と弟と家族湯に入浴していた。

父親が先に脱衣所へ向かい、その後浴室に戻ってきた時には中から鍵がかかっていたという。

鍵は浴室からしかかけられないタイプだ。

父親が硬貨を使い鍵を開けると、すでに嶺臣ちゃんの姿はなかったという。

3分ほどの間に行方がわからなくなったという嶺臣ちゃん。

施設の支配人は、通報当時の両親の様子をこう振り返る。

「かれい川の湯」の支配人：

子供がいなくなったということだった。（両親が）慌てていて館内を探して、お母さんが『（子供は）川かもしれないから110番してください』と。

「かれい川の湯」は、地図上で見ると天降川に面した場所に位置している。

施設内は全て部屋で仕切られた家族湯の造りで、ほとんどの内風呂には浴槽のすぐそばに窓が設けられている。

家族湯の窓から川までは約8メートル

家族湯の窓の外には1.8mほど下に木々が生える約5mの敷地がある。

さらに2.8mほどの護岸がある先に天降川が流れているという。

警察は浴室の窓は開いていて施設のそばに川があることから、嶺臣ちゃんが窓から外に出て、川に落ちた可能性があるとして捜索を続けている。

現場近くで勤務する人に当日の川の状況について話を聞くと。

現場近くで勤務する人：

（川の水量は）21日はもっとあって、ちょっと濁っていた。（水位が）20〜30cm高いのではないか。21日、20日は雨がすごかった。21日の朝は降っていた。

その時、嶺臣ちゃんの父親がとった行動も明らかになった。

父親は窓から飛び出して川に飛び込み、下流まで泳いで嶺臣ちゃんを捜しにいったというが、見つけることはできなかった。

嶺臣ちゃんは、身長約120センチのやせ型、服や靴などは身につけていないという。

（「イット！」6月23日放送より）