父親が川に飛び込み下流まで捜すも見つからず　入浴中の5歳男児目を離した隙に行方不明となり捜索続く　鹿児島

鹿児島・霧島市の温泉施設で家族と入浴していた田中嶺臣ちゃん（5）が行方不明になってから23日で3日目を迎える中、嶺臣ちゃんの両親が当時の状況を語ってくれました。

霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で21日から行方不明になっている、熊本・八代市の保育園児、田中嶺臣ちゃん。

23日も警察と消防、合わせて約100人態勢で現場付近の川を中心に捜索を続けています。

捜索現場には不安そうな表情を浮かべながら見守る、嶺臣ちゃんの両親の姿がありました。

FNNは、当時お風呂で何があったのか取材をすることができました。

21日の午後3時半ごろ、霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で嶺臣ちゃんの姿が突然見えなくなりました。

当時、嶺臣ちゃんは両親と弟と家族湯に入浴していました。

父親が先に脱衣所へ向かい、その後、浴室に戻ってきた時には中から鍵がかかっていたといいます。

鍵は浴室からしかかけられないタイプ。

父親が硬貨を使い鍵を開けると、すでに嶺臣ちゃんの姿はなかったといいます。

3分ほどの間に行方が分からなくなったという嶺臣ちゃん。

通報当時の両親の様子を「かれい川の湯」の支配人は「子供がいなくなったということだった。（両親が）慌てていて館内を捜して、お母さんが『（子供は）川かもしれないから110番してください』と」と、振り返ります。

「かれい川の湯」は地図上で見ると天降川に面した場所に位置しています。

施設内は全て部屋で仕切られた家族湯のつくりで、ほとんどの内風呂には浴槽のすぐそばに窓が設けられています。

家族湯の窓の外には1.8メートルほど下に、木々が生える約5メートルの敷地があります。

さらに2.8メートルほどの護岸がある先に、天降川が流れているということです。

警察は浴室の窓は開いていて施設のそばに川が流れていることから、嶺臣ちゃんが窓から外に出て川に落ちた可能性があるとして捜索を続けています。

現場近くで勤務する人に、当日の現場の状況について話を聞くと「（川の水量は）21日はもっとあって、ちょっと濁っていた。（水位が）20〜30cm高いのではないか。きのう、おとといは雨がすごかった。きのうの朝は降っていた」と話しました。

その時、嶺臣ちゃんの父親がとった行動も明らかに。

父親は窓から飛び出して川に飛び込み、下流まで泳いで嶺臣ちゃんを捜しに行ったといいます。

見つけることはできませんでした。

嶺臣ちゃんは身長約120cmの痩せ形、服や靴などは身に着けていないということです。