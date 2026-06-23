石川県能登町在住の書道家、室谷文音さんの4年ぶりの個展が金沢市で始まりました。津波や豪雨の恐怖を乗り越え、テーマである「水」と、向き合った作品が展示されています。

23日、金沢市広坂のギャラリーで、夫のポール・ムタスさんらと個展の準備を進めていたいたのは、書道家の室谷文音さんです。

書道家・室谷文音さん「これが『みんなひとつ』というタイトルで・・・」

同じく書道家として活動する両親をもつ室谷さん。「きれいな水で墨をすり下ろしたい」という両親とともに能登に移住、自身も水をテーマにした作品をこれまで数多く制作してきました。

水がないと生きていけず、水の恐ろしさも体験、両方あるのが水である

4年ぶりの個展を開くにあたり、最初に制作をしたのは、「水の複雑さ」と名付けられたこちらの作品です。

書道家・室谷文音さん「さすがに津波や豪雨を経て水の恐ろしさを目の当たりにして、もう二度と書くことはないかなと思ったんですけど、この個展を準備するにあたってその私自身も恐怖を乗り越えるためにもまた書いてみたいと不思議なんですけど思ったんですよ。水がないと私たち生きていけないですけど水の恐ろしさも今回体験して、両方あるのが水であると」

室谷さんの個展「墨の声」は7月5日まで、金沢市の石川国際交流サロンで開かれます。