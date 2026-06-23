地域スポーツの拠点となっている石川県小松市のこまつドーム。

オープンから29年が経過し、建物の老朽化が進んでいますが、小松市は財政面を理由に大規模な改修を断念しました。

解体も視野に検討を進めるとする市の方針に対し、施設を利用する住民からは憩いの場が失われることを懸念する声も聞かれました。

小松市のランドマーク「こまつドーム」は、開閉式の屋根を持つ全天候型の複合施設です。

23日も朝からグラウンドゴルフ大会が開かれ、中能登町から加賀市までの163人がプレーを楽しんでいました。

利用者「天候関係なく使えるのがいいですね」「冬場しょっちゅう利用してます。何十回」

51億円かけたドームは老朽化進む

しかし、ドームの中は。

久々江龍飛フィールドキャスター「屋根のあるドームですが、地面には雨漏りの跡があります」

芝生に染みついた直径5メートルほどの雨漏りの跡。

さらに芝生は禿げ、地面のでこぼこが目立つなど老朽化が進んでいます。

1997年、小松市が建設費およそ51億円をかけてオープンしたこまつドーム。

2016年には元メジャーリーガーの松井秀喜さんが野球教室を開くなど、地域のスポーツ活動やイベントで使われてきました。

今の使われ方はオーバースペック、屋根修繕には60億円

一方で、空調設備がないことなど、大規模なイベントを行うには設備が不十分で、年間の利用者数は当初想定していた40万人を大きく下回る、13万人ほどにとどまっています。

宮橋勝栄小松市長「今の使われ方にしてはオーバースペック、改修して長寿命化を図っていくのは現実的ではない。」

市の試算では、屋根の修繕にかかる費用はおよそ60億円。

人工芝の貼り換えなどの費用を含めると70億円以上かかることから、市は大規模な修繕を断念しました。

宮橋市長「近いうちに抜本的なことを考えると、解体も含めたことを検討しなければならないと思っている」

解体にも10数億円の費用、当面は小規模な修繕で対応

これに対し、利用者は…。

利用者「冬場にスポーツする施設がなくなるので非常に困る」「廃止になると、みんな痴ほうがかったり、こたつのなかでおいしいものを食べたり、体がだんだん弱ってくるので、ここはぜひ復活させてほしいけど、これは税収の問題もあるし、あきらめている」「南加賀というよりも、金沢からこっち(小松)にこういう建物がないから、ぜひお金かかってでも存続をお願いしたいという思いがある」

一方、解体にも10数億円の費用がかかると見込まれています。

市は当面の間、小規模な修繕を行いながら、将来的な解体を視野に跡地の活用策を検討していく方針です。