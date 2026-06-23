ワンコが飼い主さんのお父さんと会ったら…？会った日と翌日の態度の違いが話題になり、投稿は記事執筆時点で26万2000回再生を突破。「めっちゃ可愛い」「面白すぎｗ」といった声が寄せられています。

【動画：犬を連れて帰省→飼い主の父をウザがっていたかと思いきや…別の犬のような『態度の変化』】

ワンコが飼い主の父と会ったら…

YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」に投稿されたのは、豆柴の「すみすみ」ちゃんが飼い主さんのお父さんと会った時の様子です。車で大移動し合流、飼い主さんのお父さんが温かく迎えてくれたそう。

すみすみちゃんと触れ合いたくて、そっと手を伸ばすお父さん。しかしすみすみちゃんは誰にでも懐くタイプではないため、「馴れ馴れしいな」と不快そうな表情に。そしてお父さんが前足をナデナデした瞬間に、歯をむき出して激怒したとか！結局、2人は仲良くなれないまま1日目が終了…。

翌日、別犬のように態度が変化！

翌日、のんびりくつろいでいたすみすみちゃんは、「なんか飼い主に匂いが似てるんだよな～」というように自分からお父さんに近づいていったそう。そしてお父さんにスリスリとお顔を擦りつけたかと思うと、お腹を見せてゴロ～ンと寝転んだとか。全力で甘える姿は、昨日とは別の犬のよう！

すみすみちゃんも自分の行動に驚いたようで、「ハッ！つい甘えてしまった…」と慌てて起き上がり、「甘える相手を間違えただけなの」と言い訳するようにご家族のもとへ。しかしまたすぐにお父さんのそばにいき、「わう～わう～」と一生懸命お喋りし始めたそうです。実はお父さんのことが大好きなのかも…？

ツンデレなところが可愛い

今なら触れさせてくれそうなので、お父さんは背中を撫でてみることに。するとすみすみちゃんは「調子乗るなよ？」とばかりにジロリと睨んだ後で、「これで遊んで！」とおもちゃを渡してきたそう。そのツンデレで可愛すぎる態度には、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「ツンデレ具合が最高に可愛い」「甘えんぼモード発動してましたね」「仲良くなったのか、なってないのかｗ」「爆笑しました」「また会えたらいいね」といったコメントが寄せられています。

すみすみちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。