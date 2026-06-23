ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに、5人組バンド・礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」が起用されることが発表された。

（関連：【画像あり】ラランド・サーヤ、川谷絵音、木下哲、休日課長、GOTOの5人からなる礼賛）

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった水着姿の男女が、毎日“ピンク”と“ブルー”の島でメンバーを“シャッフル”しながら恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンが放送され、今回のSeason7ではタイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で恋愛模様が展開する。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなる。

スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名が出演する。

本作のために書き下ろされた新曲「高ぶるブルー」は、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドで、参加メンバーたちの恋を彩る楽曲となっている。タイトルの“ブルー”は、番組内の“ブルーアイランド”から引用された。

礼賛は、ラランドのサーヤがCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当し、川谷絵音（indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画）、木下哲、休日課長（DADARAY、ゲスの極み乙女、ichikoro）、GOTO（DALLJUB STEP CLUBなど）が、それぞれ晩餐（Gt）、簸（Gt）、春日山（Ba）、foot vinegar（Dr）という名義で活動するバンドだ。

『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日午後9時より、ABEMAにて無料放送が開始される。

■礼賛のコメント

高ぶるブルーの“ブルー”はブルーアイランドから引用しました。恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました。作品に寄り添って楽曲も楽しんでもらえたら嬉しいです！ （文＝リアルサウンドテック編集部）