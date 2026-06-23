代表初ゴールが貴重な先制点！“緊急出場”ノルウェー代表DFペデルセンが歓喜「W杯のために長い間、努力し続けてきた」

代表初ゴールが貴重な先制点！“緊急出場”ノルウェー代表DFペデルセンが歓喜「W杯のために長い間、努力し続けてきた」